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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

Расстрел семьи в Харькове: подозреваемый заявил, что был в трансе, но ни о чем не жалеет

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В Харькове состоялось первое заседание по делу кровавого расстрела целой семьи, что произошло в воскресенье, 24 июня. Подозреваемый в убийстве – друг семьи Константин Безрук – в содеянном сознался. И заявил, что просто был в трансе, когда ворвался в квартиру друзей и начал по ним стрелять.

Константин Безрук – подозреваемый в расстреле своего друга, его экс-супруги и ранении их несовершеннолетней дочери. В содеянном мужчина сознался, но признавать вину отказался.

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Журналистка: То есть вы свою вину не признаете?
Константин Безрук: не признаю.
Журналистка: А это (расстрел семьи – 24 канал) вы сделали?
Константин Безрук: Да.

Почему Безрук пошел на такой шаг, суд не объяснил. Единственное, что говорит – не хотел попасть в девочку. Но о содеянном не жалеет.

Журналистка: Вы жалеете о том, что произошло?
Константин Безрук: Нет.
Журналистка: Не жалеете?
Константин Безрук: Нет.

Правоохранители отмечают, что мотивом стали 100 тысяч долларов, которые задолжала убитая семья. Но Безрук, как и его защита, настаивают на другом – мол, мужчина был в состоянии аффекта, поэтому сам может стать жертвой.

Непонятно, почему он проживал на даче в семье Безрука и как он его там шантажировал, и что он ему делал, и как он ему там угрожал. Человек, действительно, 14 суток не спал и не может предметно ничего объяснить,
– сказала адвокат подозреваемого Дарья Назаренко.

Поддержать подсудимого на заседание пришла мать Нина Безрук. Женщина до сих пор не верит, что сын пошел на такое добровольно.

Адвокат Безрука просила суд определить полумиллионной залог для ее подзащитного. Обвинение же, наоборот, настаивало на строжайшей мере пресечения. Ведь следователи напоминают, что задержали мужчину при возможной попытке побега из 200 тысячами долларов.

Мы понимаем, что подозреваемый, который был знаком с семьей, может знать, где может находиться девушка и влиять каким-то образом и на других свидетелей также,
– отметила пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Вита Дубовик.

В конце концов, суд поддержал прокуратуру, и следующие 60 суток Константин Безрук проведет в СИЗО, пока следствие проведет ряд экспертиз. В том числе и на проверку психического состояния.

Теги: Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 канал
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