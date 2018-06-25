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09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Расстрел супругов в Харькове: причиной убийства стал долг

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Подозреваемый в убийстве семейной пары в Харькове
Подозреваемый в убийстве семейной пары в Харькове / Фото из свободных источников

Следствие установило, что основной причиной убийства супругов в Харькове стал долг в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря полиции Харьковской области Елену Баранник.

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"Основная версия, которая рассматривается это долговое обязательство. Потерпевший задолжал задержанному 100 тысяч долларов и не собирался их отдавать", – сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что задержанный сразу начал сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину. Также она отметила, что убийству предшествовало много разных событий.

"Потерпевший и задержанный были знакомы с детства. У них непростая история взаимоотношений", – рассказала Баранник.

Ранее 24 канала сообщал, что по неофициальной информации, между погибшим и злоумышленником за несколько дней до этого произошел конфликт, именно поэтому мужчина пришел отомстить. Также сообщили, что злоумышленник сначала даже спутал подъезды, и только со второго раза нашел нужную квартиру.

Напомним, что утром 24 июня в Харькове на улице Академика Павлова произошла ужасная трагедия. Мужчина из автомата расстрелял семейную пару, а также ранил их 13-летнюю дочь.

Теги: Новости Украины Жертвы Деньги Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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