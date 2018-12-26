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      Расстрел в Керчи, смерть активистки Гандзюк, агрессия на Азове: трагические события 2018 года

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      Трагедии Украины в 2018 году
      Трагедии Украины в 2018 году / Фото из открытых источников

      В 2018 году произошло немало трагических для Украины событий. Программа "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской подготовила свой список.

      Расстрел в Керчи

      В октябре 2018 года произошел ужасный расстрел в политехническом колледже в Керчи. В результате нападения погибли 19 человек и более 50 получили ранения.

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      "Мы вспомнили Керчь, потому что убеждены в том, что Керчь – это Украина, и Крым – Украина. Хотя, конечно, эти события произошли в то время, когда контролирует это все власть Российской Федерации, ведь территория является оккупированной", – отметил нардеп и ведущий программы Сергей Лещенко.

      Агрессия РФ в Азовском море

      В ноябре произошло нападение на украинских моряков в Азовском море, которые пытались пройти на буксирах через Керченский пролив. Российская сторона открыла огонь по ним, в результате чего были ранены 6 человек. Все 24 моряка были взяты в плен.

      Это еще одно событие, которое связано с Российской Федерацией. Развитие этого события, вероятнее всего, будет в 2019 году. По крайней мере, пока перспектив освобождения украинских моряков мы не видим,
      – сказала ведущая программы Евгения Моторевская.

      По словам Лещенко, возникновение этого события – это топ-вопрос для серьезного расследования.

      Убийство Екатерины Гандзюк

      В начале ноября остановилось сердце херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Она выступала против власти и поплатилась за это своей жизнью. Летом неизвестные облили ее кислотой возле собственного дома. Несмотря на многочисленные успешные операции и длительную реабилитацию Екатерина Гандзюк все же умерла. История стала своеобразным трагическим символом года, когда нападения на активистов, избиения и провокации стали обыденностью.

      Друзья Екатерины просят это называть не смертью, а именно убийством. Ведь она погибла в результате того, что на нее было совершено нападение. Только Катина смерть заставила правоохранителей активно начать расследовать эту историю,
      – напомнила журналистка Евгения Моторевская.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Екатерина Гандзюк Конфликт в Азовском море Жертвы Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 канал
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