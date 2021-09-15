Пострадавшего госпитализировали, однако впоследствии его состояние стабилизировалось. Сейчас подозреваемого уже задержали и пытаются привлечь к ответственности.

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Изъяли вещественные доказательства

К 59-летнему мужчине, который шел по улице, подъехал автомобиль Dodge Intrepid. Злоумышленник из него произвел несколько выстрелов и уехал. Правоохранители установили, что стрелял 34-летний харьковчанин.

Во время задержания у него изъяли пневматический пистолет Макарова и магазин. Там был установлен металлический баллон, а также 15 шаров к нему. Как мужчина объяснил свои действия – неизвестно.



Пистолет, который изъяли правоохранители / Фото прокуратуры Харьковщины

Что грозит задержанному

Полицейские планируют объявить мужчине подозрение по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Если вину смогут доказать в суде, то ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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