Расстреляли посреди улицы жителя Харькова: ранили шею и лицо
Источник:Прокуратура Харьковщины
На улице Беркоса в Харькове ночью 13 сентября расстреляли прохожего из пневматического пистолета. Он получил огнестрельные ранения в шею и лицо. По мнению следователей, это сделал мужчина, который был в автомобиле.
Пострадавшего госпитализировали, однако впоследствии его состояние стабилизировалось. Сейчас подозреваемого уже задержали и пытаются привлечь к ответственности.
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Изъяли вещественные доказательства
К 59-летнему мужчине, который шел по улице, подъехал автомобиль Dodge Intrepid. Злоумышленник из него произвел несколько выстрелов и уехал. Правоохранители установили, что стрелял 34-летний харьковчанин.
Во время задержания у него изъяли пневматический пистолет Макарова и магазин. Там был установлен металлический баллон, а также 15 шаров к нему. Как мужчина объяснил свои действия – неизвестно.
Пистолет, который изъяли правоохранители / Фото прокуратуры Харьковщины
Что грозит задержанному
Полицейские планируют объявить мужчине подозрение по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Если вину смогут доказать в суде, то ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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