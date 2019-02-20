Расстрелы на Майдане: появилось видео с Порошенко возле раненых активистов

Президент Украины Петр Порошенко был на Майдане в день кровавых расстрелов протестующих – 18 февраля 2014 года. В сети опубликовали видео, на котором Порошенко зафиксирован рядом с ранеными активистами.

События в ролике происходят утром в Мариинском парке. Сама запись опубликована на Youtube-канале "Алекс N".

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На видео слышны выстрелы. Вокруг одного из раненого митингующих собрались люди. Среди них был и Порошенко. Он разговаривал с раненым и предлагал, чтобы его положили на щит и перенесли в безопасное место. При этом на кадрах не видно, чтобы Порошенко собственноручно выносил раненых, как это написано в названии видео.

Смотрите видео с Порошенко возле раненых на Майдане:

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?Это финальный и самый драматичный этап протестов. Во время него погибло более сотни протестующих, еще несколько тысяч получили ранения.



Утром 18 февраля протестующие отправились в Верховную Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытка протестующих защищать баррикады на улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих до Майдана Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых винтовок, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (с стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли Молотова.



Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду по улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики тушили водометами.

Смотрите видео о расстреле активистов площади:

Штурм прекратился только под утро, когда у силовиков закончились гранаты и патроны. Утром 19 февраля на помощь протестующим через блокаду силовиков прорвался автобус львовян. Около 40 человек с дубинками и щитами бросились в наступление на солдат внутренних войск. Кто-то из офицеров воскликнул: "Они с огнестреламы!", чем вызвал панику среди солдат в они начали бежать.



Протестующим удалось полностью восстановить контроль над Майданом. Во время этих событий силовики из огнестрельного оружия убили более 20 человек.



В течение 19 февраля протестующие удерживали позиции на Майдане. А силовые структуры начали подготовку к "антитеррористической операции". Переговоры лидеров оппозиции с Януковичем остались безрезультатными.



Утром 20 февраля протестующие перешли в контрнаступление. Несмотря на значительные потери, они смогли занять Украинский Дом, Октябрьский дворец и оттеснить силовиков к правительственному кварталу.



Впоследствии в интернете появились видеозаписи того, как силовики стреляют из огнестрельного оружия по невооруженным протестующим на улице Институтской. После 15:00 в тот день милицейские подразделения начали массово получать оружие и боевые патроны. Всего было выдано 1000 стволов, из них 408 – "титушкам". Поэтому жертв могло быть значительно больше, но не было приказа на применение этого оружия.