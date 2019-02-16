Растаможка "евроблях": как брокеры обманули сотни украинцев на огромные суммы

В Харькове мошенники выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни горожан. За псевдорастаможку владельцы "евроблях" заплатили минимум по тысяче долларов, а некоторые отдали даже ключи от автомобилей.

Затем горе-бизнесмены исчезли.

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Харьковчане, которые попали в руки аферистов, боялись не успеть растаможить евробляху. Ведь льготный период завершается 22 февраля, после придется платить полную стоимость. Поэтому они обратились к местным брокерам.

"Офис" аферистов

Некоторые доверили даже документы на транспорт и ключи от своей машины. Поняв, что их обманули, люди пошли в полицию.

С декабря 2018 года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной на улице Шевченко по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Латвии, Литвы и Кореи. 7 февраля 2018 года в Киевский отдел полиции начали обращаться граждане с заявлениями о мошеннических действиях,

– сказала инспектор сектора мониторинга Киевского ОП Яна Кулькина.

Жена одного из горе-бизнесменов сразу после аферы выложила в Instagram видео, где ее муж буквально купается в деньгах.



Скриншот с видео жены афериста



Скриншот с видео жены афериста

После того, как делом заинтересовались правоохранители, женщина удалила аккаунт. Где этот мошенник и еще один его подельник не известно. Из группы задержали только одного.

50-летнему Геннадию Мацюкину уже объявили о подозрении. Впрочем он утверждает, что никого не обманывал.



Геннадий Мацюкин, которого задержали по подозрению в мошенничестве с "евробляхами"

Мол, машины уже несколько лет действительно привозит в Украину, но растаможивает их не он. Говорит, его подставили.

Меня хотят сделать козлом отпущения такие аферисты как Хлебин и Калинин, которые работали в том же офисе, что я арендую,

– заявил задержанный по подозрению в мошенничестве с "евробляхами" Геннадий Мацюкин.

Между тем в прокуратуре его все же считают причастным к махинациям. Ведь человек советовал покупателям псевдоброкеров.

"Потерпевшие и свидетели указывают, что именно подозреваемый, которому сегодня избрали меру пресечения, непосредственно принимал указанные средства", – отметил прокурор Харьковской прокуратуры Руслан Чуб.

Мошенники выманили у автомобилистов 2 миллиона гривен, за это им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Между тем юристы советуют не платить брокерам наличными и быть внимательнее.



Растаможка "евроблях"

Всего за почти 3 месяца действия закона о растаможивании авто на еврономерах владельцы легализовали 80 тысяч автомобилей. Евробляхерам это стоило более 5 миллиардов гривен.

Однако, узаконить машину успевают не все, потому что днем все таможни могут пропускать до 3 тысяч авто. А евроблях по неофициальной статистике у нас до трех миллионов.