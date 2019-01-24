Растаможка "евроблях": сколько Львовская таможня передала денег в бюджет

На Львовской таможне ажиотаж – владельцы "евроблях" спешат растаможить свой транспорт, чтобы успеть сделать это по льготному режиму.

Из-за такого неожиданного бума таможня работает в круглосуточном режиме.

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Ежесуточно легализируют почти 400 "вроблях", ведь все хотят успеть до 22 февраля – завершения льготного периода растаможивания авто на европейских номерах.

Львовская таможня в связи с невиданным ажиотажем перешла на круглосуточный режим работы. Количество штата на таможенных постах пришлось расширили втрое.

С начала действия лояльного к "евробляхерам" закона о растаможивании Львовская таможня перечислила в бюджет уже полмиллиарда налогов.

До 29 ноября в среднем мы оформляли 70 транспортных средств. Сейчас пиковая нагрузка – 411 в сутки,

– сказал руководитель Львовской таможни Левко Прокипчук.

Более 5 тысяч операций за неполный месяц провели по постановке на учет так называемых евроблях. Рекорды бьет и львовский сервисный центр МВД. Однако здесь уверяют и номерных знаков, и техпаспортов хватает.

Лидер – Киев, а Львов на втором месте по количеству операций. Нагрузка увеличилась, но не до критической массы,

– отметил спикер Сервисного центра МВД Денис Пилат.

50% скидка на акциз при растаможивании действует только до 22 февраля. Сейчас уже перерегистрировано почти 44 тысячи авто – это пополнило бюджет почти 3 миллиарда гривен.



Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше есть авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал закон об авто на еврономерах.