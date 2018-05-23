Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Декабрь 2017 и первый квартал 2018 оказался весьма сложным для золотовалютных резервов Украины, которые до этого демонстрировали стабильный рост.
Выплаты по долгам, обязательствам и прочие расходы съели более 700 миллионов долларов.
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Но, похоже, вместе с весной пришла и оттепель наших ЗВР (золотовалютные резервы – "24").
Так, за апрель сокровищница страны увеличилась на 229,58 миллионов долларов и теперь объем ЗВР Украины составляет 18,421 миллиардов долларов.
Напомню, что самый высокий показатель ЗВР Украины составлял 38,352 миллиардов долларов по состоянию на май 2011 года.
Нынешний же показатель золотовалютных резервов примерно сопоставим с ноябрем 2013 года, когда в нашей сокровищнице было 18,811 миллиардов долларов.
Самый же низкий уровень ЗВР был зафиксирован в феврале 2015 и составлял он 5,625 миллиардов долларов.
Собственно, цифры говорят сами за себя.
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