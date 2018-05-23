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Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста

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Золотовалютные резервы Украины
Золотовалютные резервы Украины / Delo.ua

Декабрь 2017 и первый квартал 2018 оказался весьма сложным для золотовалютных резервов Украины, которые до этого демонстрировали стабильный рост.

Выплаты по долгам, обязательствам и прочие расходы съели более 700 миллионов долларов.

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Но, похоже, вместе с весной пришла и оттепель наших ЗВР (золотовалютные резервы – "24").

Так, за апрель сокровищница страны увеличилась на 229,58 миллионов долларов и теперь объем ЗВР Украины составляет 18,421 миллиардов долларов.

Фото: Минфин
Фото: Минфин

Напомню, что самый высокий показатель ЗВР Украины составлял 38,352 миллиардов долларов по состоянию на май 2011 года.

Нынешний же показатель золотовалютных резервов примерно сопоставим с ноябрем 2013 года, когда в нашей сокровищнице было 18,811 миллиардов долларов.

Самый же низкий уровень ЗВР был зафиксирован в феврале 2015 и составлял он 5,625 миллиардов долларов.

Собственно, цифры говорят сами за себя.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости Украины Публикации Деньги Министерство экономического развития и торговли
Источник: Злой Одессит
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