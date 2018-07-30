Растение способно защитить от рака

Американские ученые в ходе исследований установили, что плоды сливы содержат антиоксиданты, которые могут бороться с раком.

Слива может помочь с пищеварением, бороться с инфекциями и снизить уровень холестерина, пишет The Health Site.

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Плоды сливы полезно употреблять для здоровья сердца, поскольку они помогут процессу свертывания крови.



Слива способна защитить от рака

Слива способна лечить ожирение. Ее полифенольные соединения могут быть эффективны против диабета, болезней сердца и рака. Все потому, что они способны превращать крахмал в энергию, поддерживая уровень сахара в крови.

Черный сливовый сок может улучшить ваше здоровье ротовой полости.

В сливе содержится большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки от вредного воздействия среды.



Слива способна защитить от многих болезней

Автор исследования Кэтрин Коллинз рекомендует есть 2-3 сливы в день для насыщения организма необходимым количеством антиоксидантов.

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