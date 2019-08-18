Растет ли украинская экономика: объяснение эксперта

Экономика Украины растет уже не первый год – с 2016 года каждый квартала у нас рост ВВП. Показания для украинцев – в увеличении средней зарплаты. Вместе с тем, Украине нужно как можно скорее улучшать инвестиционный климат.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал руководитель Crane IP Law Firm Иван Никитченко. Он напомнил: по данным Госстата средняя зарплата в конце 2015 года составила 5 230 гривен (около 227 долларов по тогдашнему курсу), тогда как сейчас она – уже 10 783 гривен (около 415 долларов).

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Инфляция с каждым годом становится все меньше и в этом году, как и в прошлом, она будет ниже 10%. Об улучшении покупательной способности населения говорят и другие показатели: растет розничный товарооборот, количество проданных новых авто, пассажиропоток аэропортов, количество туристов из Украины и т. п,

– отметил Никитченко.

Однако это скоре восстановление после сильного падения в 2014-15 годах, отметил аналитик. Вся Восточная Европа растет более быстрыми темпами, чем Украина – в этих странах ВВП растет на 4-5% ежегодно, по сравнению с 2-3% в Украине.

Поэтому, отметил аналитик, с одной стороны новости по экономике Украины являются положительными. С другой – это только, если сравнивать с кризисными 2014-15 годами Но по сравнению со странами-соседями, которые являются нашими главными конкурентами по привлечению инвестиций и квалифицированным рабочим – у нас все плохо. Он уточнил: в рейтинге Doind Business Украина находится на 71 месте. Грузия – на 6-м месте, Северная Македония – 10, Литва – 14, Эстония – 16, Латвия – 19, Казахстан – 28, Россия – 31, Польша – 33.

По мнению эксперта, Украине стоит реализовывать крупные инвестиционные проекты. Сейчас реальное развитие происходит в нескольких отраслях, в основном в агро и ИТ, отметил он.

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Украина остается зависимой от внешнего финансирования и ситуации на иностранных рынках. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике, нас ждет полное повторение 2009 года – все деньги, что зашли под покупку украинских ОВГЗ, так же быстро уйдут. В сумме с отрицательным торговым балансом и отсутствием быстрого получения траншей от МВФ они снова приведут к резкой девальвации гривны (выше 30 гривен за доллар) и падению ВВП.

Если Украина кардинально не улучшит свой инвестиционный климат, не сделает сильнее внутренний рынок, такой сценарий повторится в любой момент, как только закончится эпоха "дешевых денег" в мировой экономике – это может произойти уже в конце 2020 года,

– подытожил Никитченко.