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Расторжение договора о дружбе с Россией: поможет ли это прекратить войну

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Порошенко анонсировал расторжения Договора о дружбе с Россией
Порошенко анонсировал расторжения Договора о дружбе с Россией / Фото из открытых источников

Расторжение Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией – шаг правильный, но очень запоздалый. Почему Порошенко проснулся, по сути, с началом своей президентской предвыборной кампании?

Такое мнение 24 канала высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает специалист, еще в 2014 году – после Иловайской трагедии – уже было понятно, что это прямой факт агрессии России, которая задействовала регулярные военные части на нашей территории. Таким образом, Договор о дружбе с Россией, в котором говорится о неприкосновенности границ, добрососедстве, стратегическом партнерстве, был осквернен и залит кровью украинских добровольцев и солдат.

Почему до сих пор Порошенко не инициировал расторжение юридически действующего Договора о дружбе с Россией? Все это время Договор был лишним аргументом России на международных площадках, чтобы утверждать, что Украина и РФ – "крупные стратегические партнеры". Можно только себе представить, как воспринимают в Совете Европы или ООН, когда Россия показывает этот договор,
– отмечает Геннадий Друзенко.

По словам юриста, прекратить действие настоящего Договора можно двумя путями. Первый – принятие соответствующего закона и сообщение об этом России. Но, говорит эксперт, есть проще процедура. Договор стороны заключали на десять лет, и в его заключительных положениях отмечается, что документ автоматически обновляется каждые десять лет, если ни одна из сторон не информирует о желании его расторгнуть.

"Президент может просто поручить МИД Украины проинформировать в октябре РФ – за полгода до завершения второго десятилетнего срока Договора, что Украина не намерена его продлевать. То есть не денонсировать в парламенте, а просто не продлить его действие. Прекратить войну нам это не поможет, но позволит привести правовую базу в соответствие с реалиями", – убежден Друзенко.

Напомним, 28 августа Президент Петр Порошенко анонсировал, что Украина разорвет с Россией договор о дружбе. Так, в ближайшее время МИД Украины должен представить необходимый пакет документов для прекращения договора. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что разрыв договора о дружбе между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Что такое договор о дружбе Украины с Россией?
Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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