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      Расторжение ракетного договора: в Кремле обвиняют США во лжи и пропаганде

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      МИД России обвиняет США во лжи и пропаганде из-за расторжение ракетного договора
      МИД России обвиняет США во лжи и пропаганде из-за расторжение ракетного договора / Фото из открытых источников

      МИД России считает, что США в свете выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности ведут пропагандистскую кампанию против России. Таким образом Вашингтон якобы пытается снять с себя ответственность за невыполнение договора.

      Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

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      Она отметила, что США ведут массированную пропагандистскую кампанию. Вашингтон якобы пытается объяснить расторжения ракетного договора нарушениями со стороны Москвы.

      Такая постановка вопроса абсолютно не отвечает действительности, а попытки переложить на Россию ответственность абсолютно неприемлемы,
      – утверждает Захарова.

      Представитель российского МИД убеждена, что американская сторона якобы так и не смогла выдвинуть Москве внятные доказательства своих претензий. Следовательно, по ее словам, все претензии Вашингтона являются "голословными" и "имеют явно провокационный характер".

      "Вновь заявляем, что наша страна строго придерживается положений договора, а безосновательными обвинениями в сторону США пытаются переложить собственные нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", – сообщила она.

      В МИД РФ также отмечают, что ситуация вокруг ракетного договора касается также других членов мирового сообщества.

      Призываем всех, кто чувствует ответственность за судьбу мировой стабильности и безопасности, адресовать Вашингтону недвусмысленный призыв об опасности анонсированных планов,
      – подчеркнула Захарова.

      Представительница МИД заявляет, планы США о расторжении соответствующего договора не должны встретить понимание у государств, "потому что так диктует логика".

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

      Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости России Оружие Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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