Так, говорится об одном из экс-руководителей Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, входящего в состав "Укроборонпрома".
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В чем подозревают чиновника
По версии следствия, чиновник перевел деньги от предприятия коммерческим компаниям за якобы агентские услуги. Они касались продажи за границу товаров военного назначения, которые производили на мощностях Харьковского авиационного завода.
В результате выяснили, что около 30 миллионов гривен были растрачены.
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