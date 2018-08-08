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Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"

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Полиция "ЛНР"
Полиция "ЛНР" / cxid.info

Вспомнила историю про праздники и взяточничество, как это все происходит теперь в Луганске.

Мой приятель выехал 2-го мая с утра пораньше на работу. Он строитель, ему бы доехать до места и целый день махать лопатой, выгоняя с потом остатки вчерашнего праздника.

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Перед этим был первомай, шашлыки-машлыки и, понятное дело, выпивка. Ехал по такой дороге, где и людей встретишь не часто, не то, чтобы ГАИ или полицию.

А они тут как тут – собирают свой урожай после праздничных застолий. Притаились в кустах и выскочили как черт из табакерки ему на встречу. Да не просто кто-нибудь, а сам подполковник. И началось. И глаза у моего приятеля не такие, и лицо не такое, и пил, судя по всему, вчера, и вообще.

Перспективы безрадостные – экспертиза в наркологии. А там, как известно, в туалет даже в одиночку не сходишь, договариваться нужно по месту, прямо в этих кустиках. А подполковник начал с прицелом – права покажите… А… И права у вас, батенька, сомнительные – глазам под стать. А мой приятель свои двадцатилетней давности права потерял, и в 2015 году восстановил права на территории законной Украины. Все чисто – права законные, с машиной все в норме, но подножка была там, где он ждал меньше всего.

А почему вы здесь живете, а права получали в Украине, с которой мы воюем?

И попробуй тут поясни свою примитивную логику, что все вокруг стараются оформить буквально все документы украинского образца, доверяя им куда больше, чем местным. Иногда, чтобы обезопасить себя, обзаводятся и украинскими документами, и местными, но украинские – это признак дальновидности и правильных вложений, как инвестиции в недвижимость.

А подполковнику именно это и не подошло – мужик живет здесь, а права ездил восстанавливать в Украину. Не патриотично это, не по-местному, не комильфо, в общем.

И мой приятель прямо в этих кустиках много нового узнал и о себе, и о своих убеждениях, и глазах, и своих перспективах. Денег с собой, что были, откупиться не хватило. Подполковник урезонил:

Что вы мне полторы тысячи суете? На красный свет проехать – две тысячи рублей "стоит", а вы мне с украинскими правами какую-то полторушку всего даете?

И поехали они эскортом домой к моему приятелю за деньгами. Прямо под конвоем – чтобы не убег. Дома такая сумма была, и его с Богом отпустили, порекомендовав с таким лицом и с такими правами по центральным столичным улицам не соваться, а все больше окраинами да лесочками. Обидно, конечно, до чертиков.

Ему, чтобы эти четыре тысячи заработать, нужно мантулить дня три-четыре так, что семь потов сойдет. А ссориться кто станет с полицией? Они же сразу предупредили – права забираем, вас на экспертизу в наркушу, машину на штрафплощадку. Мало кто на такие перспективы осознанно пойдет, так что отделался мой знакомый, что называется, малой кровью и пониманием, чего он в этой жизни стоит. А ведь вокруг трубят разве что не из водосточных труб, что коррупции больше нет, что взяточников устраняют показательно и на корню, что все честно в "республике" и прозрачно…

Кто против-то? Только борьба со взяточничеством носит как-то все больше гротескный характер, когда ловят врача на шоколадке от пациента или кассира "госбанка" на оставленной ему мелочи на прилавке.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Деньги Публикации
Источник: 24 Канал
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