21:39
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 18°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как приготовить рататуй: подробный рецепт французского блюда

115 Читати новину українською
Рататуй – рецепт приготовления рататуя
Рататуй – рецепт приготовления рататуя / whatclarkcooked

Рататуй – это летнее овощное блюдо французской кухни, которое готовится из баклажанов, кабачков и помидоров. Но несравненный вкус рататуя кроется в его соусе, который совсем несложно приготовить. Классический рецепт французского рататуя – далее в материале.

Хоть рататуй и относится к французской кухне, но украинцы очень полюбили это блюдо. Ведь все ингредиенты растут на наших огородах, а летом их стоимость просто смешная! Рецепт блюда достаточно простой, но красивый вид рататуя позволяет подавать его даже на праздники.

Читайте также: Как приготовить вкусный борщ: рецепты приготовления украинского блюда

Рецепт рататуя

Рататуй – рецепт приготування рататую
Рататуй готовится с помидоров, баклажанов и кабачков

Ингредиенты для рататуя:
- 2 средних баклажана
- 1-2 средних кабачка
- 4-5 средних помидора
- соль и перец.

Для соуса:
- 1 небольшая луковица;
- 1/2 шт. болгарского перца
- 2 спелых и сладких помидора;
- 1 ст.л. томатной пасты;
- 2 ст.л. сухого вина;
- 2 ст.л. оливкового масла для жарки;
- соль и перец.

Для пряной приправы:
- 1/4 шт. перца чили;
- 1/2 шт. болгарского перца
- 1 ст.л. петрушки;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 ст.л. оливкового масла.

Рецепт приготовления рататуя:

1. Баклажаны и кабачки нарезать кружочками толщиной 2-3 мм. Помидоры нарезать так же, если они слишком большие, то можно резать полукольцами.

Читайте также: Что приготовить на ужин в мультиварке: рецепты вкусных блюд

2. Для соуса: лук и перец мелко нарежьте. Помидоры обдайте кипятком и снимите с них кожу, также мелко нарежьте. Добавьте на сковороду масло, обжарьте лук, затем добавьте перец и помидоры, тушите 5-7 минут. Добавьте томатную пасту, соль, перец и доведите до кипения. Влейте белое вино, доведите до кипения и выключите огонь.

Рататуй – рецепт приготування рататую
Секрет идеального рататуя кроется в соусе и пряной приправе

3. На дно формы для запекания выложите готовый соус. На соус вертикально выложите ломтики овощей, чередуя: помидор, баклажан, кабачок. Заполните так всю форму.

4. Для приправы: чили и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Перемешайте в миске зелень, перец, чеснок, добавьте оливковое масло и еще раз перемешайте.

Читайте также: Что приготовить из кабачков: рецепты приготовления быстрых и простых блюд

5. Овощи в форме посолите сверху и покройте пряной заправкой. Накройте форму с рататуем пергаментной бумагой и запекайте 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дайте блюду постоять в духовке еще 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
сегодня, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
сегодня, 19:01 Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сегодня, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Украине изменились правила пересечения границы для детей
 4 июля , 14:19
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
Алиев рассказал, что планирует стать тренером
 16 декабря 2016 , 16:19
Renault Megane II "на бляхах" - недорогой риск
 10 июня , 09:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук