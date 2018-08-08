Как приготовить рататуй: подробный рецепт французского блюда

Рататуй – это летнее овощное блюдо французской кухни, которое готовится из баклажанов, кабачков и помидоров. Но несравненный вкус рататуя кроется в его соусе, который совсем несложно приготовить. Классический рецепт французского рататуя – далее в материале.

Хоть рататуй и относится к французской кухне, но украинцы очень полюбили это блюдо. Ведь все ингредиенты растут на наших огородах, а летом их стоимость просто смешная! Рецепт блюда достаточно простой, но красивый вид рататуя позволяет подавать его даже на праздники.

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Рецепт рататуя



Рататуй готовится с помидоров, баклажанов и кабачков

Ингредиенты для рататуя:

- 2 средних баклажана

- 1-2 средних кабачка

- 4-5 средних помидора

- соль и перец.



Для соуса:

- 1 небольшая луковица;

- 1/2 шт. болгарского перца

- 2 спелых и сладких помидора;

- 1 ст.л. томатной пасты;

- 2 ст.л. сухого вина;

- 2 ст.л. оливкового масла для жарки;

- соль и перец.



Для пряной приправы:

- 1/4 шт. перца чили;

- 1/2 шт. болгарского перца

- 1 ст.л. петрушки;

- 1 зубчик чеснока;

- 3 ст.л. оливкового масла.

Рецепт приготовления рататуя:

1. Баклажаны и кабачки нарезать кружочками толщиной 2-3 мм. Помидоры нарезать так же, если они слишком большие, то можно резать полукольцами.

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2. Для соуса: лук и перец мелко нарежьте. Помидоры обдайте кипятком и снимите с них кожу, также мелко нарежьте. Добавьте на сковороду масло, обжарьте лук, затем добавьте перец и помидоры, тушите 5-7 минут. Добавьте томатную пасту, соль, перец и доведите до кипения. Влейте белое вино, доведите до кипения и выключите огонь.



Секрет идеального рататуя кроется в соусе и пряной приправе

3. На дно формы для запекания выложите готовый соус. На соус вертикально выложите ломтики овощей, чередуя: помидор, баклажан, кабачок. Заполните так всю форму.



4. Для приправы: чили и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и мелко нарежьте. Перемешайте в миске зелень, перец, чеснок, добавьте оливковое масло и еще раз перемешайте.

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5. Овощи в форме посолите сверху и покройте пряной заправкой. Накройте форму с рататуем пергаментной бумагой и запекайте 60 минут в нагретой до 180-190 градусов духовке. После приготовления дайте блюду постоять в духовке еще 10-15 минут.



Приятного аппетита!