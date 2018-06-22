Ратажковски опубликовала горячие фото с пляжа
Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски очередной раз продемонстрировала поклонникам серию соблазнительных фото в купальнике.
Новая порция обольстительных фото появилась на Instagram-странице манекенщицы.
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В свои 27 лет Ратажковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард.
Источник: 24 канал
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