Ратажковски опубликовала горячие фото с пляжа

Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски очередной раз продемонстрировала поклонникам серию соблазнительных фото в купальнике.

Новая порция обольстительных фото появилась на Instagram-странице манекенщицы.

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В свои 27 лет Ратажковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 1:01 PDT

All you want is Nikes Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 2:36 PDT