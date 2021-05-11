Разбил окно и спрятался в кустах: в Днепре из больницы сбежал больной COVID-19
Из коронавирусного отделения областной больницы Днепропетровщины сбежал кислородно-зависимый пациент. Мужчина разбил окно, получил травмы и побежал прятаться в кусты. Однако, впоследствии его нашли и вернули на лечение.
Источник:"Информатор"
Об этом на брифинге рассказал главный врач медучреждения Сергей Рыженко. По его словам, это случилось примерно в 3 ночи 9 мая.
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Перед бегством 41-летний пациент снял кислородную маску. Чтобы разбить стекло он использовал тумбочку.
В процессе побега мужчина порезал руку и голову. Его нашли полицейские только через час в кустах неподалеку от больницы. К счастью, больного смогли уговорить вернуться, поэтому он продолжил лечение.
Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидному отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Поэтому такие психозы встречаются при лечении. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг,
– добавил Рыженко.
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