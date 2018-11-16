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      Разбила топором Porsche: стало известно, что девушка была артисткой и снимала клип

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      Девушка, которая разбила топором Porsche, оказалась артисткой
      Девушка, которая разбила топором Porsche, оказалась артисткой / Скриншот из видео

      13 ноября в Киеве девушка разбила топором спорткар Porsche возле Центральной синагоги им. Бродского. Позже стало известно, что разгром автомобиля, который всколыхнул интернет, оказался съемками клипа.

      Это видео появилось в видеохостинге Youtube.

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      Стало известно, что видео, на котором девушка разбивает автомобиль, снимали для нового трека музыкального проекта под названием NO STRESS артистки MDZ. Пользователь Black Beats, который выложил клип, предположил, что это была четко спланированная пиар-кампания. Из видео свидетелей был смонтирован клип на новый трек артистки MDZ. Акция зашла слишком далеко, ведь роликов было снято гораздо больше, чем ожидалось.

      Видеоклип артистки MDZ, в котором использован этот инцидент

      Видеоклип уже набрал более 30 тысяч просмотров и эта цифра стремительно увеличивается. "У нас здесь премьера. Ссылка в профиле", – говорится на странице артистки в соцсетях.

      По словам пользователя Black Beats, этот инцидент стал настолько популярным, что об этих роликах говорили не только в Украине, но и в Республике Беларусь, России, Казахстане, Армении, Азербайджане, Латвии, Молдове, Израиле и многих других стран мира.

      Отметим, что на официальном сайте компании Porsche данная марка автомобиля продается за более 2 миллиона гривен.

      Теги: Новости Украины Музыка Новости Киева Авто Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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