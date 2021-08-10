СМИ предполагают, что он является владельцем или администратором этого заведения. Однако пока эту информацию не подтвердили.
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Госпитализировали в тяжелом состоянии
Клуб, где это произошло, расположен на 11 станции Большого фонтана. Пострадавшему примерно 38 лет (родился в 1983 году). Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Какая именно у него травма головы – неизвестно.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался уроженец Черкасской области, который работает в одной из строительных компаний Одессы. Мужчина является сверстником пострадавшего.
Что грозит за такие действия
Мужчину задержали за нанесение тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по соответствующей статье – от 5 до 8 лет тюрьмы.
Другие драки в клубах
- 24 июля в ночном клубе Днепра Bartolomeo до беспамятства избили 2 мужчин. Им выбили часть зубов. Во время инцидента охрана заведения не вмешивалась.
- 20 мая устроили массовую драку в одесском ночном клубе Vanity. Там более 10 человек опрокидывали столы, били посуду и кричали. В сети сразу обнародовали фото этой стычки.
- 15 мая в киевском клубе "Культ" произошла жесткая драка с применением огнестрельного оружия. Впоследствии сообщили, что к ней причастны должностные лица Государственной фискальной службы, однако там это опровергли.