СМИ предполагают, что он является владельцем или администратором этого заведения. Однако пока эту информацию не подтвердили.

Заметьте В Одессе отдыхающие устроили массовую драку в море: видео

Госпитализировали в тяжелом состоянии

Клуб, где это произошло, расположен на 11 станции Большого фонтана. Пострадавшему примерно 38 лет (родился в 1983 году). Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Какая именно у него травма головы – неизвестно.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался уроженец Черкасской области, который работает в одной из строительных компаний Одессы. Мужчина является сверстником пострадавшего.

Что грозит за такие действия

Мужчину задержали за нанесение тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по соответствующей статье – от 5 до 8 лет тюрьмы.

Другие драки в клубах