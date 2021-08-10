Разбили голову битой: в Одессе жестоко избили руководителя клуба на пляже

В Одессе 8 августа произошла жесткая драка в пляжном ночном клубе Seagull beach club. Во время нее одному мужчине разбили голову битой.

СМИ предполагают, что он является владельцем или администратором этого заведения. Однако пока эту информацию не подтвердили.

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Госпитализировали в тяжелом состоянии

Клуб, где это произошло, расположен на 11 станции Большого фонтана. Пострадавшему примерно 38 лет (родился в 1983 году). Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Какая именно у него травма головы – неизвестно.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался уроженец Черкасской области, который работает в одной из строительных компаний Одессы. Мужчина является сверстником пострадавшего.

Что грозит за такие действия

Мужчину задержали за нанесение тяжких телесных повреждений. Максимальное наказание по соответствующей статье – от 5 до 8 лет тюрьмы.

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