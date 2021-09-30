В результате возгорания никто не пострадал. На видео видно, что салон изнутри сильно поврежден. Пожар произошел утром 29 сентября.

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Подожгли неизвестные в капюшонах

К спасателям поступило сообщение о пожаре в 4:18. На углу Канатной и Сабанского переулка горел 1 этаж 2-этажного здания.

Когда работники ГСЧС приехали, то установили место пожара. Это горело помещение салона красоты "Место под солнцем".

Пожар локализован в 4:26, а потушили через 8 минут. Площадь возгорания в то время составляла 2 метра квадратных. Причина пожара устанавливается.

Огонь повредил внутреннюю отделку салона, подоконники и оконную раму.

Очевидцы говорят, что салон на самом деле подожгли. Сделали это двое неизвестных в капюшонах и масках. Они выбили стекло и бросили в помещение "коктейль Молотова".

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На месте работали 8 спасателей, которые привлекли 3 единицы спецтехники.