Бросили камень во время движения: в Днепре разбили окно в трамвае, купленный в Германии – фото

Неизвестные в Днепре бросили камень в окно трамвая №5. Никто из людей не пострадал. Поврежденный транспорт отвезли на ремонт. А пассажиров пересадили в другой трамвай, ехавший в том же направлении.

На место происшествия вызвали полицию. Инцидент произошел в 22:05 11 июля в районе остановки "улица Выборгская".

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Полиция устанавливает детали преступления

В то время, когда неизвестные бросали камень, трамвай двигался. В результате этого разбитое стекло в вагоне окончательно посыпалось. Поврежденный вагон сразу отправили в депо на ремонт. На место происшествия вызвали правоохранителей.



Бросили камень в подвижной трамвай / Фото "Днепр оперативный"

Отметим, что вагон Tatra Т4d-MT, в котором хулиганы разбили окно, городские власти Днепра купили в Германии.



Полиция устанавливает детали преступления / Фото "Днепр оперативный"