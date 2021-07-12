Бросили камень во время движения: в Днепре разбили окно в трамвае, купленный в Германии – фото
Источник:"Днепр оперативный"
Неизвестные в Днепре бросили камень в окно трамвая №5. Никто из людей не пострадал. Поврежденный транспорт отвезли на ремонт. А пассажиров пересадили в другой трамвай, ехавший в том же направлении.
На место происшествия вызвали полицию. Инцидент произошел в 22:05 11 июля в районе остановки "улица Выборгская".
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Полиция устанавливает детали преступления
В то время, когда неизвестные бросали камень, трамвай двигался. В результате этого разбитое стекло в вагоне окончательно посыпалось. Поврежденный вагон сразу отправили в депо на ремонт. На место происшествия вызвали правоохранителей.
Бросили камень в подвижной трамвай / Фото "Днепр оперативный"
Отметим, что вагон Tatra Т4d-MT, в котором хулиганы разбили окно, городские власти Днепра купили в Германии.
Полиция устанавливает детали преступления / Фото "Днепр оперативный"