Бросили камень во время движения: в Днепре разбили окно в трамвае, купленный в Германии – фото

12 июля 2021 , 14:15
Читати новину українською

Источник:

"Днепр оперативный"

Неизвестные в Днепре бросили камень в окно трамвая №5. Никто из людей не пострадал. Поврежденный транспорт отвезли на ремонт. А пассажиров пересадили в другой трамвай, ехавший в том же направлении.

На место происшествия вызвали полицию. Инцидент произошел в 22:05 11 июля в районе остановки "улица Выборгская".

Актуально "Дамы танцуют и бухают": в Днепре шумную гулянку в троллейбусе устроил водитель – видео

Полиция устанавливает детали преступления

В то время, когда неизвестные бросали камень, трамвай двигался. В результате этого разбитое стекло в вагоне окончательно посыпалось. Поврежденный вагон сразу отправили в депо на ремонт. На место происшествия вызвали правоохранителей.


Бросили камень в подвижной трамвай / Фото "Днепр оперативный"

Отметим, что вагон Tatra Т4d-MT, в котором хулиганы разбили окно, городские власти Днепра купили в Германии.


Полиция устанавливает детали преступления / Фото "Днепр оперативный"

Обратите внимание! Недавно в Харькове молодые люди устроили погром в трамвае. Они били ногами окна и двери, бросались на водителя. Водитель вызвала полицию, но хулиганы скрылись.
Автор: Олег Терещенко