Самый громкий инцидент произошел на улице Янтарная у дома 79. Там дерево пробило несколько окон.

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Дерево, которое упало на дом / Фото ГСЧС

Перекрыло вход в дом

Об этом событии сообщили спасателям в 18:40. Они приехали на это место, и начали пилить поваленное 25-метровое дерево.

Очевидцы отметили, что жители дома не могли зайти в свой подъезд. Поэтому спасатели действительно были необходимы.

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В Киеве 30 августа тоже был сильный ураган, который валил деревья. В частности, в Межевом переулке дерево упало на две легковушки, которые сильно прогнулись.

Также на улице Белорусской в тот вечер дерево упало на маршрутку. К счастью, никто не пострадал.