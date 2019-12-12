Разбился российский боевой вертолет полка, который атаковал корабли Украины в Керченском проливе
Ударный боевой вертолет Ми-28 55-го полка военно-воздушных сил армии России разбился в Краснодарском крае, оба пилота погибли. Именно вертолеты этого полка атаковали украинские суда во время конфликта в Керченском проливе в 2018 году.
О трагедии с российским вертолетом сообщил Интерфакс, затем в министерстве обороны России подтвердили факт аварии и гибель военнослужащих.
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Что известно об аварии Ми-28 в РФ
По официальной информации, авария произошла около 11 вечера 11 декабря.
Вертолет в сложных метеорологических условиях шел на посадку в районе аэродрома Кореновск, но сесть пилотам так и не удалось.
Этот полет вроде бы был учебным, то есть на борту не было боекомплекта. Поэтому, говорят в российском Минобороны, разрушений на земле нет.
Предполагаемое участие в событиях в Керченском проливе
Российские СМИ выяснили, что на борту вертолета находились подполковник Алексей Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Оба погибли в аварии.
Склянкин – заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке, Кушниренко – командир эскадрильи Ми-28.
InformNapalm еще в 2018 году сообщал, что именно вертолеты 55-го полка атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе и акватории Черного моря осенью 2018 года.
25 ноября 2018 российские военные атаковали два украинских малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Как все было - читайте в материале 24 канала.
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