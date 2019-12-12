05:06
12 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Эрнст разрушает российскую пропаганду. Любимая книга Путина
      Вєсті Кремля
      21:20, 11 декабря
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Разбился российский боевой вертолет полка, который атаковал корабли Украины в Керченском проливе

      51 Читати новину українською
      Подполковник и майор погибли в аварии Ми-28 / Иллюстративное фото

      Ударный боевой вертолет Ми-28 55-го полка военно-воздушных сил армии России разбился в Краснодарском крае, оба пилота погибли. Именно вертолеты этого полка атаковали украинские суда во время конфликта в Керченском проливе в 2018 году.

      О трагедии с российским вертолетом сообщил Интерфакс, затем в министерстве обороны России подтвердили факт аварии и гибель военнослужащих.

      Читайте также: В "Слуге народа" отреагировали на слова Путина о "второй Сребренице" на Донбассе

      Что известно об аварии Ми-28 в РФ

      По официальной информации, авария произошла около 11 вечера 11 декабря.

      Вертолет в сложных метеорологических условиях шел на посадку в районе аэродрома Кореновск, но сесть пилотам так и не удалось.

      Этот полет вроде бы был учебным, то есть на борту не было боекомплекта. Поэтому, говорят в российском Минобороны, разрушений на земле нет.

      Предполагаемое участие в событиях в Керченском проливе

      Российские СМИ выяснили, что на борту вертолета находились подполковник Алексей Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Оба погибли в аварии.

      Склянкин – заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке, Кушниренко – командир эскадрильи Ми-28.

      InformNapalm еще в 2018 году сообщал, что именно вертолеты 55-го полка атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе и акватории Черного моря осенью 2018 года.

      25 ноября 2018 российские военные атаковали два украинских малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Как все было - читайте в материале 24 канала.

      Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
      сегодня
      951
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Провал Путина Париже: президент РФ показал свою слабость
      Іван Яковина 356
      11 декабря , 22:25 Главные новости 11 декабря: драка в Раде, детали пожара в Одессе, самый молодой человек года
      Ірина Вихрущ 323
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      68
      11 декабря , 22:03 "Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лигу Европы: видео
      Вісент Луїс 219
      11 декабря , 22:00 Второго СССР не будет, или На разрушении империю не построить
      Блог Медіа 815
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук