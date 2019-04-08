Разбирайтесь сами: в Кремле ответили на заявление Зеленского относительно переговоров с Путиным

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским президентом для обсуждения мира на Донбассе.

Президент России "всегда открыт для диалога" – так сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 8 апреля. Это заявление было реакцией на слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

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Зеленский говорил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь прекращения огня на Донбассе, а для этого намерен напрямую говорить с Путиным. При этом жертвовать территориями и людьми не собирается.

Впрочем, Путин, по словам Пескова, несмотря на готовность к диалогу по любым вопросам повестки дня, не видит смысла в разговоре о войне на Донбассе. Москва, мол, не является стороной конфликта.

Ситуацию на Донбассе, а это внутриукраинский конфликт, должны урегулировать сами украинцы,

– сказал Песков.

И этой позиции Кремль упорно придерживается, несмотря на замечания ОБСЕ, тысячи доказательств и осознание всем цивилизованным миром участия России в войне на Востоке Украины. Зеленский же придерживается позиции, что Москва незаконно оккупировала украинский Крым и ведет гибридную войну на Донбассе.



Песков, пресс-секретарь Путина, переговоров не исключил, но между строк спросил: "А смысл?"

В конце концов Песков добавил, что в целом переговоры по вопросу мира на Донбассе между Москвой и Киевом – не исключены.