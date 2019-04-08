16:41
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Разбирайтесь сами: в Кремле ответили на заявление Зеленского относительно переговоров с Путиным

      460 Читати новину українською
      Смогут ли Зеленский и Путин обсуждать мир на Донбассе
      Смогут ли Зеленский и Путин обсуждать мир на Донбассе / Коллаж 24 канала

      Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским президентом для обсуждения мира на Донбассе.

      Президент России "всегда открыт для диалога" – так сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 8 апреля. Это заявление было реакцией на слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

      Читайте также: Зеленский попросил для себя государственную охрану

      Зеленский говорил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь прекращения огня на Донбассе, а для этого намерен напрямую говорить с Путиным. При этом жертвовать территориями и людьми не собирается.

      Впрочем, Путин, по словам Пескова, несмотря на готовность к диалогу по любым вопросам повестки дня, не видит смысла в разговоре о войне на Донбассе. Москва, мол, не является стороной конфликта.

      Ситуацию на Донбассе, а это внутриукраинский конфликт, должны урегулировать сами украинцы,
      – сказал Песков.

      И этой позиции Кремль упорно придерживается, несмотря на замечания ОБСЕ, тысячи доказательств и осознание всем цивилизованным миром участия России в войне на Востоке Украины. Зеленский же придерживается позиции, что Москва незаконно оккупировала украинский Крым и ведет гибридную войну на Донбассе.

      Пєсков
      Песков, пресс-секретарь Путина, переговоров не исключил, но между строк спросил: "А смысл?"

      В конце концов Песков добавил, что в целом переговоры по вопросу мира на Донбассе между Москвой и Киевом – не исключены.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      33494
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Новости России Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      сегодня , 16:33 Закриття справи про смертельне ДТП за участю п'яного мажора: суддя отримує 140 тисяч щомісяця
      Роман Маселко 35
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 15:14 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 16073
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      143
      Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      сегодня , 15:07 Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      Злой Одессит 2186
      Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      сегодня , 14:10 Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      Крістіна Бердинських 345
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков: видео
       5 апреля , 09:32
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Стали известны подробности о новом Skoda Kodiaq RS
       23 августа 2018 , 13:01
      Рома отклонила внушительное предложение Арсенала по своему ключевому хавбеку – его место может занять лидер Динамо
       2 января , 14:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук