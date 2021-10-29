Об этом местным СМИ сообщили анонимные источники. Однако официально правоохранители пока никак не комментировали это событие. Журналисты 24 канала обратились за комментарием в полицию Днепра. Там сказали, что смогут подтвердить или опровергнуть информацию лишь впоследствии.

Недавно Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

Погибшего нашел сын

Мужчина, которого нашли мертвым, незадолго до этого ушел рыбачить и не вернулся. Тогда на его поиски отправился сын. Он нашел Nissan с телом отца примерно в 20:50.

Машина стояла неподалеку от лодочной станции "Коммунаровец". Туда сразу направили следователей, которые начали устанавливать обстоятельства и собирать вещественные доказательства. Кроме этого прибыли судмедэксперты, которые исследовали тело погибшего.

Несколько обнаружений мертвых раньше