Разбитые палатки и давление на учителей: как в Харькове подходит к концу предвыборная кампания

Выборы мэра в Харькове вышли на финишную прямую. Кандидаты обещают превратить Харьков в новый Донецк, раздают чашки с собственными портретами и вкладывают агитационную рекламу в пакеты с мясом.

Уже 31 октября 2021 года состоится голосование за нового главу Харькова, а пока кандидаты всеми способами набирают "баллы" избирателей. Предвыборная гонка вместо законных 50 дней длится гораздо больше.

К теме Черный пиар и билеты в зоопарк: какая ситуация в Харькове за 10 дней до выборов

Старт предвыборной кампании происходил чуть ли не сразу, как похоронили экс-главу Харькова Геннадия Кернеса.

"Политический бой" Терехова и Добкина

В самый рьяный бой вступили два продолжателя мэрского дела – секретарь горсовета Игорь Терехов и бывший нардеп и мэр Харькова Михаил Добкин. Оба "пошли в народ" – на активные встречи с избирателями. Аналитики отмечают, что они щедро "засевают" свой электорат.



Добкин и Терехов активно борются за кресло мэра Харькова / Коллаж 24 канала

Аналитик общественного движения "ЧЕСТНО" Александра Щукина отметила, что когда исполняющий обязанности городского главы Игорь Терехов раздает на своих встречах билеты-приглашения в зоопарк, то это признаки "гречкосейства".

Например, его конкурент Добкин обещает выделить гражданам по 2 тысячи гривен на коммунальные услуги. Это просто пиар,

– пояснила аналитик.

Админресурс на педагогов и рекламу

Если типичные продуктовые пакеты на выборах уже не в моде, то неизменным "спутником" местных выборов остается запущенный на полную админресурс.

В коммунальных предприятиях или предприятиях сферы, которая напрямую зависит от городской власти, то есть школьное образование, были разговоры в педагогических коллективах, за кого надо голосовать. Юлия Биденко Политолог

Включили админресурс, подозревают аналитики, и на харьковских улицах. Казалось бы, город должен был "изобиловать" лицами жаждущих мэрского кресла, лозунгами и обещаниями. Однако найти всех 10 кандидатов в мэры на билбордах – заранее проигранный квест. Хоть только выезжаешь из города, рекламы больше.

Зафиксировано лишь 3 кандидатов, которые используют билборды в Харькове.

"У нас в Харькове есть определенная монополия относительно получения мест на бордах. У тех, кто сотрудничает больше с властью, у них есть возможность на бордах вывесить именно свои политические рекламы, а у других такой возможности нет", – разъяснила аналитик общественного движения "ЧЕСТНО".



Наружная реклама кандидатов / Фото "ЧЕСТНО"

Кандидаты привлекли соцсети

Большинство кандидатов подались завоевывать электорат в соцсетях. Даже непроходимые кандидаты тратят на рекламу своих выступлений десятки тысяч долларов.

Харьковчане уже даже не шутят с того, чье лицо видят на каждом видео в ютуб. Некоторые закупились ботами, и горожанам сыплются в фейсбук-друзья сотни псевдостраниц.

Важно Дома так разговариваем, – Терехов хочет вернуть русскому языку региональный статус в Харькове

Появились многочисленные проекты, заточенные "топить" конкурентов потенциальных мэров. Недавно социальные сети заполонила реклама: "Добкин и Ахметов превратят Харьков в новый Донецк". Это, говорят политологи, уже даже не черный пиар, а проплаченные фейки.

Уникальная черта кампании – то, что именно в городских условиях есть очень много фейковой информации в соцсетях. Используют анонимные телеграмм-каналы, рекламные сообщения в инстаграме и фейсбуке, где фактически никому неизвестные общественные организации проплачивают рекламу, которая вообще не соответствует действительности. Юлия Биденко Политолог

На фоне массовой онлайн-войны в городе едва заметны раздатчики партийных газет и агитационные палатки. Кстати, в нескольких частях города разбили палатки разных кандидатов.



Терехов создал тикток-аккаунт для политических гонок / Скриншот 24 канала

Выборам прогнозируют 2 тура

Скорее как шутка, а не реклама, есть попытки вручить чашки с портретом кандидата и открытки, вложенные в пакет с приобретенным мясом в определенной сети магазинов.

Харьковским выборам уже прогнозируют 2 тура. Горожане не доверяют никому из кандидатов аж на 51%, чтобы победа была в руках лишь единственного лидера.

Политические обозреватели прогнозируют небольшое присутствие на выборах. Поэтому мэра харьковчане "выберут ногами". Говорится о том, что выбор сделают скорее не те, кто пришли на участки, а кто – остался дома.