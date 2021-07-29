Пока точно неизвестно, что там случилось. Поскольку видео, которые частично подтверждают инцидент, но официально это до сих пор никак не прокомментировали.

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Что там происходило

В ГСЧС Днепропетровщины сказали в комментарии 24 каналу, что к ним касательно этого никто не обращался. Поэтому можно сделать вывод, что пожара, вероятно, не было.

Однако на видео видно, что сначала была одна большая вспышка. Затем произошел какой-то выброс густого черного дыма. После этого вспышки стали слабее и продолжались несколько секунд. На записях, которые обнародовали, указано время 21:54.

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Официально не прокомментировали

Также трудно понять, что на самом деле случилось на заводе, поскольку это официально не комментировали. На официальных страницах и сайте предприятия нет никаких упоминаний об этом инциденте.

Журналисты 24 канала пытались связаться с представителями Днепровского металлургического завода. Однако пока это безрезультатно.

Обратите внимание! 20 июля произошел взрыв на "Ровноазот". Из-за этого в воздух поднялась огромная туча оранжевого цвета. Специалисты предупредили, что из-за этого могут выпасть кислотные дожди. Поэтому синоптики настойчиво советовали избегать дождя после взрыва на предприятии.