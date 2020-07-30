Львовская область лидирует по количеству новых больных COVID-19. Одновременно Украину хотят поделить на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В какой из них окажется Львовщина и что это изменит для жителей области – читайте дальше.

Заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень в эфире 24 канала рассказал, что Львовская область после разделения Украины может находиться на грани желтой и оранжевой зон.

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Грень объяснил, что к такому выводу они пришли после предварительных подсчетов. "После соблюдения процедурных вопросов мы будем принимать решение в части конкретных зон и ограничений", – сказал он.

Что будет делать власть, если возникнут протесты из-за ограничения

Тарас Грень заявил, что поддерживает идею разделения страны на карантинные зоны. По его словам, это дает четкие критерии и полномочия. Областная власть понимает, что Львовщина может попасть в зону, в которой есть определенные ограничения по работе бизнеса. Если нужно будет снова закрывать спортивные залы или другие заведения – могут возникнуть протесты предпринимателей, которые уже были.

"У нас было много протестов, но мы понимаем, что высказывать свою гражданскую позицию – это право людей. Мы обязаны их выслушать и в очередной раз озвучить позицию власти и донести ее до людей", – сказал Грень.

При любых условиях четкие критерии, полномочия и вертикаль в борьбе с COVID-19 – это преимущество,

– заверил заместитель облгосадминистрации.

Он отметил, что в случае возникновения протестов они будут пытаться искать компромиссы.

Какова ситуация с COVID-19 на Львовщине

Во Львовской области почти 10 тысяч больных COVID-19. В частности, за последние сутки выявили 131 новый случай. Несмотря на это, Тарас Грень рассказал, что динамика стабильная.

"Нас удовлетворяет динамика, ведь она относительно стабильная. Конечно, нас не удовлетворяет количество выявленных больных, но это уже системная работа и не власть, а мы все вместе из-за соблюдения санитарно-эпидемических мер можем остановить COVID-19", – пояснил Грень.

Когда мы говорим об общей картине – да, цифры большие, значительные. Однако если говорить о динамике роста или спада – ситуация контролируемая,

– отметил заместитель Львовской ОГА.

Что будут означать карантинные зоны

► Красная зона

Жесткий карантин. Ограничения похожи на те, которые в Украине действовали в начале эпидемии (в конце марта и начале апреля). Рестораны не могут работать, общественный транспорт не ездит.

► Зеленая, желтая и оранжевая зоны

В этих зонах правительство будет ограничивать лишь определенную деятельность. Стоит отметить, что экономика будет работать, но с соблюдение противоэпидемических требований. Как пояснил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в желтой зоне будет работать все, однако, например, в супермаркеты можно будет заходить одному человеку на 10 квадратных метров.

Украину поделят на 4 зоны / Инфографика 24 канала