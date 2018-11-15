Разделенный на метры ремонт дорог: что придумали чиновники, чтобы обойти правила тендеров

Снизить порог закупок через прозрачный конкурс с 200 до 50 тысяч гривен, чтобы избежать махинаций – такое предложение еще летом в Раду внес президент Украины. В Правительстве надеются, что в ближайшую пленарную неделю парламент примет законопроект, ведь украинские чиновники уже хорошо научились обходить правила тендеров.

Ремонт дороги в селе Ласковцы на Тернопольщине остановился несколько недель назад.

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Сначала у местных возникли замечания к качеству подготовительных работ. Боялись, чтобы не получилось, как на Волыни. Там асфальт компания положила прямо в грязь.



Дороги на Тернопольщине

Когда попросили у строителей документы, их не было. А потом выяснилось, чтобы отремонтировать 1,5 км дороги, чиновники ее поделили по 40 метров. Ремонт каждого куска заказали, как отдельную услугу. "Заключено было 30 прямых договоров без тендера, просто прямые", – отметил глава тернопольской ячейки "Автомайдана" Игорь Васильев.

Все это придумали чиновники городского совета, чтобы избежать закупки через тендер на ProZorro. Ее надо осуществлять, если сумма покупки превышает 200 тысяч гривен. Один кусок у тернопольских чиновников вышел по 124 тысячи. Так они обошли конкурсную процедуру и закупили услугу у "своих". Фирма, которая должна ремонтировать дорогу, напрямую связана с заместителем председателя Тернопольской ОГА.

Фирму Global Building Engineer связывают с депутатом Верховной Рады Романом Заставным. Его товарищ, первый заместитель Барни, проходит по YouControl как соучредитель еще одной фирмы с владельцем Global Building Engineer,

– рассказал глава тернопольского ячейки "Автомайдана" Игорь Васильев.

А вот чиновник профильного департамента Тернопольской областной администрации, который и делил дорогу, так не считает. Говорит, закупку поделили на части для быстрой сделки.

Активисты это, я считаю, люди непрофессионалы, которые не должны бы указывать мне, как и что я должен делать. Скажите, пожалуйста, что я нарушил? Вы считаете, ничего не нарушили?

– отреагировал начальник управления капитального строительства Тернопольской ОГА Виктор Кузяк.

И о том, что чиновники нарушили закон "О публичных закупках" говорят не только активисты. Написал об этом и "Укравтодор". Это уже второй случай в области. Несколько месяцев назад именно по такой схеме и именно в Тернопольской области по 40 метров на 177 кусков поделили другую дорогу. Хотя это сделало другое ведомство – Служба автомобильных дорог, которая, кстати, подчиняется именно "Укравтодору". Услугу закупали тоже не через ProZorro. Профильный министр апеллирует к правоохранителям.

Имело место откровенное мошенничество. К сожалению, реакции не было. Руководитель отделался выговором. У меня позиция была другая, но, я надеюсь, это станет наукой, что такие случаи не будут повторяться,

– подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



Дороги на Тернопольщине ремонтируют по 40 метров

Дробить закупку услуги на допороговую цену ProZorro – это одна из схем, которую чиновники используют, чтобы нажиться на государственных закупках, говорит Максим Нефедов. Рассказывает, что это делают не только с дорогами. Это лазейка, которая приводит к чрезвычайно плохому качеству работы.

Мы видим какие-то аномальные пики закупок по 199 тысяч гривен. Это тот случай, когда статистика и математика разоблачают коррупционеров лучше, чем прослушки или негласные следственные действия,

– отметил заместитель министра экономики Украины Максим Нефедов.

Но на каждое действие, мол, найдется противодействие. Говорит, парламент в ближайшие недели должен рассматривать президентский законопроект, которым максимальную сумму закупки без тендера снизят с 200 до 50 тысяч гривен. На нарушение должна мгновенно реагировать государственная аудиторская служба. А недавно ее работу автоматизировали.

"Закупка, начиная от объявления, будет проверяться по 35 риск-критериям. Как только будет определенное количество баллов, то тендер автоматически направляется в Госаудитслужбу для проверки", – добавил Нефедов.

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Поэтому скрыть разделенный на метры ремонт дороги уже не удастся. Это поможет остановить чиновников, которые привыкли все "делить".