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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Раздевали и морально давили: оккупанты издевались над крымчанином, пока тому не стало плохо

      18 Читати новину українською
      На админгранице с Крымом оккупанты более 3 часов удерживали крымчанина, пока ему не понадобилась госпитализация / tass.ru

      На административной границе с Крымом силовики оккупационной российской администрации задержали крымского татарина Нури Джаферова. В течение более трех часов над ним всячески издевались, пока тому не стало плохо. После мужчину на скорой пришлось везти в больницу.

      Перед задержанием Джаферов ехал из Крыма в Херсон и Николаев, чтобы купить кроликов для своей фермы. Об этом он рассказал организации "Кримская солидарность".

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      Во время прохождения таможенного контроля российские "пограничники" неожиданно отвели крымского татарина в будку для допросов. У него провели обыск личных вещей, телефонной книги, а также раздели до пояса и морально издевались.

      Начали спрашивать о каких-то террористах, Сирии. Я ответил, что ничего такого не знаю. Они стали похожими вопросами оказывать моральное давление. Мне стало хуже, говорю: "Давай, отпускай меня". Потом я попросил вызвать скорую,
      – рассказал крымчанин.

      С границы его госпитализировала скорая помощь. В карете скорой у него начались судороги, из-за чего врачи не могли нормально сделать ему укол. После осмотра врачей мужчина вернулся домой.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
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