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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Раздражает такое отношение, – журналистка о скандале с будущим депутатом от "Слуги народа"

      Актуальное интервью 179 Читати новину українською

      Про оскорбления новоизбранного депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского и рейтинг партии Зеленского – об этом в прямом эфире 24 канала рассказала шеф-редактор издания "Слово и дело" Екатерина Питенина.

      О скандале с Бужанским

      Мало того, что не извинился сам депутат, то уже после якобы официального извинения партии, его коллега Дубинский еще трижды повторил те же оскорбления в сторону журналистов.

      К теме: В "Слуге народа" отреагировали на высказывания Бужанского о "тупой овце"

      – Меня это лично очень возмущает. Я считаю, что здесь действительно нужна консолидация журналистского сообщества, потому что нельзя такого допускать.

      – В принципе, вот эти единичные народные депутаты, фамилии которых уже все известны, действительно могут быть не теми людьми, которые будут поддерживать политику партии. Они могут быть внутренней возможно агрессивной оппозицией. Раздражает такое отношение и легимитизация такого поведения в парламенте.

      Что известно о скандале с Бужанским?
      Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Новоизбранного депутата от партии "Слуга народа" оскорбило, что журналистка во время интервью с Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича.

      В свою очередь журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, потому что это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

      О рейтинге партии "Слуга народа"

      – Первые месяцы, первые недели продемонстрируют, куда движется страна. Мы можем очень удивиться, особенно те, кто очень скептически относится к власти. Можем удивиться, что будут приниматься те законы, о которых говорили множество созывов. Потому что сейчас у них нет тех рычагов, чтобы сказать, что им не хватило голосов,что их не поддержали коллеги и не кивать друг на друга. Поэтому это дает повод для сдержанного оптимизма.

      Все исследования мировые показывают, что рейтинг любой власти всегда падает. Я уверена, чтобы не говорили представители этой партии или представители Офиса Президента, я уверена, что их рейтинги также будут со временем падать.

      – Чтобы они не сделали, во-первых, все равно придется делать какие-то непопулярные вещи. Во-вторых, оптимистические заверения, которые они сейчас раздали начиная от накопительной пенсионной системы, завершая отменой НДС, понятно, что большинство из них являются популистскими обещаниями, которые не удастся осуществить.

      слуга народу
      Какая партия и сколько мандатов получит в новоизбранной Раде / Инфографика 24 канала

      Больше – смотрите в интервью.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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