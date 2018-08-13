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Раздражаете! – беременная Регина Тодоренко гневно ответила хейтерам

278 Читати новину українською
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из соцсетей

Украинская телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз привлекла внимание общественности к своей беременности. Звезда опубликовала фото, на котором не виден ее округлый живот. Это вызвало шквал комментариев, на которые отреагировала сама звезда.

Недавно СМИ разразились новостью: зажигательная Регина Тодоренко беременна первенцем. Отцом ее детей является российский певец Влад Топалов, который обручился с артисткой. Такие радостные новости привлекли немалое внимание журналистов и общественности к влюбленной паре.

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Именно из-за этого каждую запись Регины Тодоренко активно обсуждают в сети. Но не обходится и без хейтеров, которые будоражат блог телезвезды гневными комментариями. Недавно между Региной и ее фолловерами разгорелся новый конфликт, в котором артистка не сдержала гнев.

Под снимком с пляжа, на котором совсем не видно беременного живота звезды, пользователи сети раскритиковали ее за то, что Тодоренко в очередной раз пытается скрыть будущее появление первенца. Комментаторы обвинили знаменитость в том, что она пользуется Photoshop, или стесняется своей беременности.

"Зафотошопила живот, в Stories вчера он был большой", "Сколько можно?" "А где опять живот делся?" – написали пользователи сети.

 

На это сразу же отреагировала сама телеведущая, которую возмутили такие слова.

Тьфу, что за глупости? Раздражаете! Какой Photoshop? Я не стыжусь своего положения,
– заявила Регина Тодоренко.

Уже на другом снимке телеведущая позировала в летнем платье, не скрывая своей беременности.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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