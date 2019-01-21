Раздражительные люди ошибочно оценивают свой уровень интеллекта

Если человек разозлился, доказать ему, что он не прав, становится сложно – потому что в гневе люди склонны переоценивать свой интеллект.

К такому выводу пришли исследователи из Варшавского университета и Университета Западной Австралии.

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"Гнев отличается от других негативных эмоций – таких, как печаль, тревога или хандра", – объясняет соавтор исследования Марчин Зайенковски. Злость и раздражение придают людям уверенности.



Разгневанные люди переоценивают свои умственные способности

Ученые провели два эксперимента, в которых приняли участие в общей сложности 528 человек. Их попросили заполнить анкеты, оценить собственный интеллект по 25-балльной шкале, а затем пройти IQ-тест.

Выяснилось, что разгневанные люди были подвержены "иллюзии нарцисса" – они значительно переоценивали свои умственные способности.

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