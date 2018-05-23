Легкий и стильный игровойй ноутбук Razer Blade (2018): обзор, характеристики и цена

Вчера, 22 мая, компания Razer провела презентацию в Пекине. На мероприятии представили не смартфон компании, как думали раньше, а новый игровой ноутбук Razer Blade.

Дизайн и дисплей Razer Blade (2018)

Читайте также: ASUS официально представила мощный ультрабук ZenBook Pro 15

Игровой ноутбук имеет большой 15,6-дюймовый дисплей (если сравнивать с 14-дюймовым экраном предшественника). Также разработчики значительно уменьшили рамки вокруг экрана (их ширина всего 4,9 миллиметра), поэтому новинку можно смело назвать самым компактным 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире. К слову, размеры нового Razer Blade составляют всего 355 х 235 х 16,8/17,3 миллиметров, а весит новинка около 2,04/2,15 килограмма. Стоит отметить, что разная толщина и вес зависят не от толщины корпуса в разных местах, как это часто бывает, а от модификаций, так как новинка будет иметь 4 варианта, которые отличаются между собой по характеристикам.

Среди полезных функций и разъемов стоит отметить три порта USB 3.1 Type A, порт HDMI 2.0 b, Mini DisplayPor, а также порт Thunderbolt, который позволяет подключить устройство к трем внешним мониторам.



Razer Blade (2018) получит разъем для подключения трех внешних мониторов

Технические характеристики Razer Blade (2018)

Как уже было упомянуто, ноутбук поступит в продажу в 4 модификациях. Базовая модель Razer Blade получит 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H 8 поколения с 16 Гбайтами оперативной памяти и возможностью расширения ее до 32 Гбайт и графический процессор GeForce GTX 1060. Экран в этой модели будет иметь разрешение Full HD с частотой обновления кадров 60 Гц. Также новинка получит SSD на 256 Гбайт.

Читайте также: AMD представила обновленное семейство гибридных чипсетов Ryzen Pro

Следующая версия Razer Blade (2018) получит такой же CPU 8 поколения от Intel, дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления кадров 144 Гц. Также новинку оборудуют графическим процессором GeForce GTX 1060 и SSD на 512 Гбайт.

Третья модель ноутбука получит аналогичные характеристики, как у второй модели, однако здесь представлен несколько лучший графический процессор GeForce GTX 1070.

Четвертая модель станет самой лучшей версией Razer Blade (2018), так как получит сенсорный дисплей 4K, графический процессор GeForce GTX 1070 и память SSD на 512 Гбайт. Как и в предыдущих моделях здесь представлен процессор Intel Core i7-8750H.



Рамки вокруг дисплея Razer Blade (2018) максимально уменьшили

Все четыре модификации ноутбука имеют литий-ионный аккумулятор 80Wh, а также возможность расширения внутреннего хранилища до 2 ТБ.

Кроме того, Razer анонсировала два новых внешних графических процессора для своей линии Razer Core. Существует Razer Core X, стоимость которого составляет 300 долларов (около 7 820 гривен), и Razer Core V2 – по цене 500 долларов (около 13 035 гривен).



Razer Blade (2018) позиционируется как самый компактный 15-дюймовый игровой ноутбук на рынке

Дата релиза и цена Razer Blade (2018)

Читайте также: Компания HP представила обновленные ноутбуки линейки Pavilion

Сейчас в свободной продаже есть только третья модификация нового игрового ноутбука, за которую придется выложить 2400 долларов (около 62 570 гривен). Остальные модели поступят в продажу в июне. Базовая версия в магазинах будет стоить 1900 долларов (около 49 535 гривен), за улучшенную модель Razer Blade запросят 2200 долларов (около 57 360 гривен), а топовая версия ноутбука будет стоять на полках с ценником 2900 долларов (около 75 610 гривен).

Презентация игрового ноутбука Razer Blade (2018) – смотрите видео