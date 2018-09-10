Razer Phone 2: чем удивит этот игровой смартфон

Недавно компания Razer заявила, что работает над разработкой нового смартфона для геймеров Razer Phone 2. Согласно обнародованным данным на бенчмарках Geekbench и AnTuTu, устройство поражает своими характеристиками.

Так, на Geekbench Razer Phone 2 получил 2026 баллов в одноядерном тестировании и 8,234 балла в многоядерном тесте, а в AnTuTu этот смартфон сумел набрать впечатляющие 283397 очков.

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Уже известно, что Razer Phone 2 будет иметь дисплей с разрешением 1440×2560 пикселей, а также будет работать на базе процессора Snapdragon 845.



Результаты теста и характеристики Razer Phone 2 на бенчмарке Geekbench

Кроме того, он будет оснащен 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Аппарат будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но в финальной версии может быть более свежий Android 9 Pie.

Релиз Razer Phone 2 должен состояться до конца 2018 года.



Что показал Razer Phone 2 на бенчмарке AnTuTu

Добавим, что первая вессия Razer Phone вышла в 2017 году. Тогда устройство запомнилось 5,7-дюймовым жидкокристаллическим экраном IGZO с разрешением 1440x2560 пикселей, имело частоту обновления 120 Гц и защиту Corning Gorilla Glass 3. Следовательно, можно предположить, что во втором поколении дисплей будет не хуже.

К слову, по слухам, которые появились в сети, к выпуску игрового смартфона готовится также южнокорейский гигант Samsung.