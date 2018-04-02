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Razer представил новые яркие коврики Goliathus для геймеров

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Razer представил новый яркий коврик Goliathus
Razer представил новый яркий коврик Goliathus / hi-tech.ua

Компания Razer анонсировала игровой коврик с эластичной структурой для мышки Razer Goliathus Chroma.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

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Новый гаджет оснащен фирменной цветной подсветкой с поддержкой 16,8 миллиона оттенков. Коврик поддерживает различные эффекты и может синхронизироваться с другими периферийными устройствами.

Килимки з підсвіткою від Razer
Коврики с подсветкой от Razer

Компания сообщает, что коврик обеспечивает оптимальный баланс между скоростью, точностью управления в играх и пафосом. Резиновая основа, которая не скользит, обеспечивает надежную фиксацию на столе.

Килимки з підсвіткою від Razer
Новый коврик от Razer

Размеры нового коврика составляют 255 × 355 × 3 мм. Также представлена большая по размеру версия 294 × 920 × 3 миллиметров. Меньший коврик стоит 40 долларов (около 1052 гривен), а больше – 60 долларов (около 1600 гривен).

Теги: Техно Гаджеты Игры
Источник: 24 Канал
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