Razer выпустит геймерскую мышку для левшей

Компания Razer организовала Kickstarter-программу для сбора средств на выпуск игровой мышки Naga Trinity, которую приспособят специально для левшей. Стоит отметить, что сейчас за новинку просят от 89 долларов.

Об этом сообщает Hexus.

Читайте также: Геймеры оценят: Xiaomi представила геймпад и профессиональную Bluetooth-гарнитуру

Манипулятор Razer Naga Trinity дебютировал осенью прошлого года. Главная особенность устройства – сменные боковые панели с кнопками, предназначенными для большого пальца руки. Комплект включает сразу три панели. Так, модуль с 12 кнопками подойдет для массовых многопользовательских проектов. Панель с 7-кнопочным колесом предназначена для многопользовательских игр. Наконец, для повседневного использования подойдет третья минималистичная панель с двумя кнопками.

Геймерская мышка Razer Naga Trinity

Мышь Razer Naga для левшей Trinity Left-Handed Edition должна получить аналогичную конструкцию в зеркальном отражении. То есть, сменные панели будут устанавливаться в правой боковой части корпуса.

Постер новой модификации геймерской мышки Razer Naga Trinity Left-Handed Edition

На организацию выпуска манипулятора компании Razer потребуется значительная сумма – 990 тысяч долларов. Пока привлечено лишь около 30 тысяч долларов, но до закрытия копилки остается больше трех недель.

Читайте также: ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

Сейчас зарезервировать мышку Razer Naga Trinity Left-Handed Edition можно, пожертвовав 89 долларов (около 2 360 гривен) или более. Поставки планируют организовать летом следующего года (при условии, если Kickstarter-программа окажется успешной).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно