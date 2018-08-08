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Razer выпустит геймерскую мышку для левшей

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Razer выпустит геймерскую мышку для левшей
Razer выпустит геймерскую мышку для левшей / Фото из открытых источников

Компания Razer организовала Kickstarter-программу для сбора средств на выпуск игровой мышки Naga Trinity, которую приспособят специально для левшей. Стоит отметить, что сейчас за новинку просят от 89 долларов.

Об этом сообщает Hexus.

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Манипулятор Razer Naga Trinity дебютировал осенью прошлого года. Главная особенность устройства – сменные боковые панели с кнопками, предназначенными для большого пальца руки. Комплект включает сразу три панели. Так, модуль с 12 кнопками подойдет для массовых многопользовательских проектов. Панель с 7-кнопочным колесом предназначена для многопользовательских игр. Наконец, для повседневного использования подойдет третья минималистичная панель с двумя кнопками.

Геймерська мишка Razer Naga Trinity

Геймерская мышка Razer Naga Trinity

Мышь Razer Naga для левшей Trinity Left-Handed Edition должна получить аналогичную конструкцию в зеркальном отражении. То есть, сменные панели будут устанавливаться в правой боковой части корпуса.

Постер нової модифікації геймерської мишки Razer Naga Trinity Left-Handed Editionс

Постер новой модификации геймерской мышки Razer Naga Trinity Left-Handed Edition

На организацию выпуска манипулятора компании Razer потребуется значительная сумма – 990 тысяч долларов. Пока привлечено лишь около 30 тысяч долларов, но до закрытия копилки остается больше трех недель.

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Сейчас зарезервировать мышку Razer Naga Trinity Left-Handed Edition можно, пожертвовав 89 долларов (около 2 360 гривен) или более. Поставки планируют организовать летом следующего года (при условии, если Kickstarter-программа окажется успешной).

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Теги: Гаджеты Игры Техно
Источник: 24 Канал
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