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Разгневанная Елизавета II наказала отца Меган Маркл

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Елизавета II
Елизавета II / GettyImages

Королева Великобритании Елизавета II в гневе после скандального телеинтервью Томаса Маркла.

Теперь Томасу запрещен путь на любое мероприятие с участием его дочери или кого-либо из членов королевской семьи, пишет "ТСН" со ссылкой на западные СМИ.

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Елизавету II разозлила такая "исповедь" Томаса Маркла. В частности факт, что ему, как сообщают СМИ, заплатили 10 тысяч долларов за телеинтервью и то, что мужчина пересказал частные беседы с принцем Гарри.

В ответ на это, королева заявила, что не хочет ни видеть, ни слышать отца Меган. Отмечается, что окончательно разозлило Елизавету II – неуместные откровения касаемо детей новоиспечённых молодожёнов.

Таким образом, мужчина самостоятельно лишил себя возможности увидеть что либо связанное с темой королевской семьи.

Напомним, накануне Томас Маркл рассказал о телефонном звонке принца Гарри, который просил согласия на брак с дочерью. Кроме того, признался, что сожалеет о решении, которое СМИ связывают с денежными махинациями, которые касались королевской свадьбы. Мужчина добавил, что попросил прощения у королевской четы за это недоразумение.

Теги: Елизавета II Королівська сім'я Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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