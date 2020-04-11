Разгон Майдана в 2013 году: ГРБ завершило расследование в отношении двух эск-правоохранителей

Следователи ГБР завершили досудебное расследование двух уголовных производств по делам бывших правоохранителей. Их подозревают в незаконном препятствовании проведению мирных собраний. А именно – разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.

Слідчі завершили досудове розслідування двох кримінальних проваджень у справах експравоохоронців, яких підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зібрань. Про це інформує пресслужба ДБР.

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Мова йде про колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві та колишнього начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві.

За словами слідчих, вони 30 листопада 2013 року незаконно перешкоджали українцям у проведенні мітингу.

У результаті співробітники "Беркуту" і військові МВС витіснили приблизно 300 учасників мітингу від монумента Незалежності до вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик,

– йдеться у повідомленні.

Наразі матеріали передали для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт скерують до суду. Експравоохоронцям загрожує покарання у вигляді виправних робіт терміном до 2 років або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.



Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу