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      Разговаривать с марионетками нет смысла, – журналист о платформе примирения Сивохо

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      Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства, которая предполагает диалог с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Журналист Сергей Иванов в эфире 24 канала отметил, что платформа не действенная, ведь стоит разговаривать именно с Россией.

      По его словам, нужно говорить "с субъектом, который осуществил военную инвазию в Украину".

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      "Мы помним историю Псковского десанта, который совсем не похож на луганчан. Помним историю Ерофеева и Александрова, которые так же не имели украинских паспортов и не были прописаны ни в Донецкой, ни в Луганской областях. Считаю, что здесь субъектом переговоров может выступать только государство, которое все начало – Россия. Разговаривать с марионетками нет смысла", – сказал Иванов.

      Также он добавил, что разговаривать с людьми, которые себя не считают украинцами – не стоит. Людям, которые в результате российской пропаганды или других факторов поддерживают государство агрессора надо дать право выбора.

      Если они считают, что Луганщина – это Россия, пусть едут в Россию. Однако должны понимать, что после освобождения Луганщины, если они участвовали против Украины, их осудят,
      – утверждает журналист.

      Иванов пояснил, что не может быть никаких компромиссов с людьми, которые брали оружие и стреляли в свою армию.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Новости Луганска столкновения Война на Донбассе Украина – Россия Национальная платформа примирения и единства Сергей Сивохо Новости политики
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