Разговаривать с марионетками нет смысла, – журналист о платформе примирения Сивохо
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства, которая предполагает диалог с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Журналист Сергей Иванов в эфире 24 канала отметил, что платформа не действенная, ведь стоит разговаривать именно с Россией.
По его словам, нужно говорить "с субъектом, который осуществил военную инвазию в Украину".
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"Мы помним историю Псковского десанта, который совсем не похож на луганчан. Помним историю Ерофеева и Александрова, которые так же не имели украинских паспортов и не были прописаны ни в Донецкой, ни в Луганской областях. Считаю, что здесь субъектом переговоров может выступать только государство, которое все начало – Россия. Разговаривать с марионетками нет смысла", – сказал Иванов.
Также он добавил, что разговаривать с людьми, которые себя не считают украинцами – не стоит. Людям, которые в результате российской пропаганды или других факторов поддерживают государство агрессора надо дать право выбора.
Если они считают, что Луганщина – это Россия, пусть едут в Россию. Однако должны понимать, что после освобождения Луганщины, если они участвовали против Украины, их осудят,
– утверждает журналист.
Иванов пояснил, что не может быть никаких компромиссов с людьми, которые брали оружие и стреляли в свою армию.
Платформа примирения: кратко
- Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо инициировал создание Национальной платформы примирения и единства. По его словам, это поможет "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".
- Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля. Однако тогда из-за боев под Золотым запад перенесли.
- Окончательно презентовали платформу сегодня, 12 марта 2020 года.
- Представители "Нацкорпуса" ворвались силой в здание, где проходила презентация и устроили потасовку, в результате которой Сивохо упал.
- Сергей Сивохо прокомментировал драку и отметил, что "некоторым мира не надо" и "это не остановит их движение".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Сивохо не представляет официально позиции СНБО.
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