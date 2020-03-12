Разговаривать с марионетками нет смысла, – журналист о платформе примирения Сивохо

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства, которая предполагает диалог с людьми, которые живут на оккупированных территориях. Журналист Сергей Иванов в эфире 24 канала отметил, что платформа не действенная, ведь стоит разговаривать именно с Россией.

По его словам, нужно говорить "с субъектом, который осуществил военную инвазию в Украину".

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"Мы помним историю Псковского десанта, который совсем не похож на луганчан. Помним историю Ерофеева и Александрова, которые так же не имели украинских паспортов и не были прописаны ни в Донецкой, ни в Луганской областях. Считаю, что здесь субъектом переговоров может выступать только государство, которое все начало – Россия. Разговаривать с марионетками нет смысла", – сказал Иванов.

Также он добавил, что разговаривать с людьми, которые себя не считают украинцами – не стоит. Людям, которые в результате российской пропаганды или других факторов поддерживают государство агрессора надо дать право выбора.

Если они считают, что Луганщина – это Россия, пусть едут в Россию. Однако должны понимать, что после освобождения Луганщины, если они участвовали против Украины, их осудят,

– утверждает журналист.

Иванов пояснил, что не может быть никаких компромиссов с людьми, которые брали оружие и стреляли в свою армию.

Платформа примирения: кратко

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