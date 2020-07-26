Разговор Путина и Зеленского: в Кремле заявили об угрозе урегулирования войны на Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил Владимиру Зеленскому, что одобренное Верховной Радой постановление о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Он утверждает, что это ставит под угрозу урегулирование войны на Донбассе.
Во время разговора с Зеленским Путин охарактеризовал постановление украинского парламента как противоречащее минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Важно Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили
Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Путина
- Президент Украины и лидер государства-агрессора обсудили вопросы безопасности, касающиеся всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.
- Зеленский поговорил с Путиным в том числе и о "особом статусе Донбасса", а также о законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины. В то же время деталей переговоров в Офисе Президента так и не раскрыли.
О чем еще говорили президенты:
- о новых этапах обмена пленными и освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына,
- о деталях взаимодействия по разминированию Донбасса,
- о разведении войск,
- об открытии новых КПП на линии соприкосновения.
Также в пресс-службе Путина рассказали, что Зеленский обсудил с ним ситуацию с пандемией коронавируса. Что интересно, в сообщении Офиса Президента Украины об этом не вспоминали.
Что известно о местных выборах в Украине 2020
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- Они состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
- Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и выводе незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом. Об этом говорилось и в так называемой формуле Штайнмайера.
Что такое формула Штайнмайера и что она предусматривает
Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.
- Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
- Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
- По словам Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов на оккупированном Донбассе не будет.