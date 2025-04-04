"В графике нет": в Кремле опровергли телефонный разговор Трампа и Путина

Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп пока не будут говорить. Детали передает 24 Канал.

Возможный разговор Трампа с Путиным анонсировало издание Politico. Журналисты называли 4 апреля вероятной датой звонка – или же следующую неделю. О своих планах ранее говорил и сам Трамп.

Смотрите также Помогают Кремлю обходить санкции: ГУР обнародовало данные о капитанах теневого флота России

Когда состоится разговор Трампа и Путина

В ближайшее время они не поговорят, заявил Песков. В графике хозяина Кремля этого диалога пока нет.

Интересно, что окружение Трампа против того, чтобы лидер США звонил сейчас Путину. По крайней мере так пишет NBC News. Они отмечают, что Россия сначала должна перестать обстреливать Украину.

К слову, западные СМИ посчитали, на сколько процентов увеличились обстрелы Украины после заключения "перемирия". Цифра впечатляет.

А Марко Рубио 4 апреля намекнул на новые санкции против России, если за несколько недель Путин не решит остановить войну.

Другие заявления Пескова:

Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться.

Тема контроля над вооружениями должна стоять высоко в повестке дня диалога России и США, но пока до обсуждения этого дело не дошло.

Россия продолжает с США контакты по прекращению огня в Украине, но существует много нюансов.

То есть все они очень обтекаемые. Но привлекает внимание то, что в России неожиданно заговорили о гарантиях безопасности для Украины. Как пояснил Песков, они якобы являются предметом переговоров между Россией и США.