Разговоры на пленках Ермака не привели к назначениям, однако все проверят, – Офис Президента

В Офисе Президента заявили, что разговоры на пленках Ермака не имеют отношения к реальной жизни. Однако все изложенные там факты, а также источники появления пленок, обещают проверить.

Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции. Об этом уверяют в Офисе Президента.

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Там объясняют, что ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат руководителя Офиса Президента, Денис Ермак, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам. А именно к тому, что решать государственные дела можно за взятки.

Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались,

– заверили в Офисе Президента.

И добавили, что все изложенные факты должны быть тщательно проверены, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку.

Сейчас СБУ проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и нардепа Гео Лероса, который выложил полученные пленки в сеть. НАБУ открыло дело по заявлению Лероса, ГБР – по заявлению Андрея Ермака.

В Офисе Президента заявляют, что ожидают официальные результаты расследования от правоохранителей. И уверяют, что никто не избежит наказания за противоправные действия. Однако и обвинять любую из сторон без официальных результатов расследования было бы опрометчиво.