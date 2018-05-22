09:27
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    23°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Разговоры о досрочных выборах парламента – форма угрозы и власти, и оппозиции, – эксперт

172 Читати новину українською
Возможны ли выборы парламента осенью 2018 года?
Возможны ли выборы парламента осенью 2018 года? / 24 Канал

В Украине сейчас нет ни одной политической силы, которая в случае досрочных выборов парламента получила бы большинство. Скорее всего, это форма угроз друг другу.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Читайте также: Парубий назвал день принятия закона об Антикоррупционном суде

По его словам, досрочные выборы – смена плохого на хорошее. Тем более, когда до президентских выборов осталось полгода. Поэтому эти слухи не в пользу какой-то одной политической силы.

Сейчас нет ни правящей, ни оппозиционной политической силы, которая могла бы получить большинство в парламенте на досрочных выборах. Но это может быть своеобразным способом как-то предупредить результаты президентских выборов. Если президентским силам удастся получить хотя бы формальное большинство на досрочных выборах, то на этой волне будет легче сохранить президентом Порошенко,
– отмечает Виктор Небоженко.

В то же время такой сценарий политолог считает маловероятным. Согласно соцопросам, сейчас нет партии – лидера, которая была бы заинтересована в немедленной реализации своего рейтинга на досрочных выборах. Поэтому, отмечает Небоженко, это скорее форма угрозы друг другу. Администрация президента пригрозила оппозиции, что они пойдут на выборы, и те не получат большинство. А оппозиция говорит, что Порошенко проиграет.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, сейчас лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

Читайте также: Выборы и компромат: потопят "пленки Онищенко" Порошенко?

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сегодня, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 338
В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
сегодня, 08:47 В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
170
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
21 мая, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 мая, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1500
Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
21 мая, 19:39 Тело в розницу: по какой цене украинцы продают свои органы
Вікторія Кутьїна 664
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук