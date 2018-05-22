Разговоры о досрочных выборах парламента – форма угрозы и власти, и оппозиции, – эксперт

В Украине сейчас нет ни одной политической силы, которая в случае досрочных выборов парламента получила бы большинство. Скорее всего, это форма угроз друг другу.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По его словам, досрочные выборы – смена плохого на хорошее. Тем более, когда до президентских выборов осталось полгода. Поэтому эти слухи не в пользу какой-то одной политической силы.

Сейчас нет ни правящей, ни оппозиционной политической силы, которая могла бы получить большинство в парламенте на досрочных выборах. Но это может быть своеобразным способом как-то предупредить результаты президентских выборов. Если президентским силам удастся получить хотя бы формальное большинство на досрочных выборах, то на этой волне будет легче сохранить президентом Порошенко,

– отмечает Виктор Небоженко.

В то же время такой сценарий политолог считает маловероятным. Согласно соцопросам, сейчас нет партии – лидера, которая была бы заинтересована в немедленной реализации своего рейтинга на досрочных выборах. Поэтому, отмечает Небоженко, это скорее форма угрозы друг другу. Администрация президента пригрозила оппозиции, что они пойдут на выборы, и те не получат большинство. А оппозиция говорит, что Порошенко проиграет.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, сейчас лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.

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