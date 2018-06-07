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Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла дело и описала ход событий

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Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла дело
Разгром лагеря ромов в Киеве: полиция открыла дело / Фото из социальных сетей

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов в Голосеевском парке. Этот инцидент правоохранители расследуют по статье "Хулиганство".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что 6 июня провели профилактические мероприятия с жителями ромского лагеря и они 7 июня покинули его территорию. Однако уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.

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После того, как люди, которые жили во временном поселении, сегодня оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию,
– говорится в сообщении полиции.

Там также отметили, что в результате таких действий никто не пострадал.

Отмечается, что в рамках открытого по факту инцидента уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.

"Полиция будет жестко реагировать на нарушения закона независимо от того, членами каких организаций являются нарушители. Никто не вправе осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", – отметили правоохранители.

В полиции напомнили, что за такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, "к которой будут привлечены все нарушители, независимо от того, в составе каких общественных организаций или формирований они находятся".

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. На его территории ромы построили землянки, уничтожили растения и засорили парк отходами.

7 июня "Национальная дружина" заявила, что очистит Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов.

Однако опубликованные самими же активистами фото свидетельствуют об обратном. Несколько десятков активистов с топорами и кувалдами разбили все здания в лагере ромов.

Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Полиция Криминальные новости Ромы
Источник: 24 канал
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