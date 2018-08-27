Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ

В шести матчах очередного тура УПЛ было забито немало голов – 20. И еще в этом туре не реализовали два удара с пенальти. В каждой игре – не менее двух голов, и только две команды не сумели забить в ворота соперников. Хотя сенсаций и неожиданностей – не меньше, чем забитых голов.

Разгром от "Шахтера" и первый хет-трик в сезоне

Открывать тур выпало донецким "Олимпик" и "Шахтеру" на День Независимости в центре Киева – на стадионе "Динамо" имени Лобановского. По такому случаю "олимпийцы" решили разыграть футболку игрока юношеской сборной Украины Игоря Снурницина. Для этого надо было прийти на матч в вышиванке и сделать соответствующее селфи.

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#донецкоедерби Допис, поширений Elena Paritskaya (@elenaparitskaya) 24 Сер 2018 р. о 9:50 PDT

Сама игра выдалась на славу – не так часто в украинском футболе видел семь голов в одном матче. При этом "Олимпик" не планировал уступать. Хотя в забитых голах чувствуется разница в классе донецких команд.



Также стоит отметить Мораесса. Бразильцу не понадобилось время, чтобы привыкнуть к игре "горняков". Поэтому в матче с "Олимпиком" он оформил хет-трик, который стал первым в сезоне. И теперь возглавляет гонку бомбардиров, имея шесть голов в шести матчах. На второй позиции – Марлос, который тоже отличился в этой игре.

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Стоит добавить, что если бы Донецк был не оккупирован россиянами, эту игру сыграли бы на "Донбасс Арене". Но не 24 августа, а 26 августа – День шахтера. Надеемся, вскоре в свободном Донецке снова смогут играть украинские клубы, а над городом будет мирное небо.

"Александрия" и дальше лидер, разочарование от "Ворсклы"

"Александрия" и дальше продолжает лидировать в УПЛ. Команда одержала пятую победу в шести матчах. Столько же – у "Шахтера". На этот раз команда "Александрия" победила "Ворсклу".

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При этом все в матче было решено за три минуты, когда дважды отличился Банада – на 14-й и 17-й минутах. Сделал он это головой. Этого хватило, чтобы его команда выиграла, хотя хозяева поля имели еще немало возможностей, чтобы сделать счет разгромным.



Вместе с тем в этой игре разочаровала "Ворскла". Команда оказалась не готовой к чемпионату. И самое обидное, что полтавчанам представлять Украину в групповой стадии Лиги Европы. С такой игрой, которую они демонстрируют, вряд ли стоит на что-то рассчитывать.

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Осечка "Динамо" в Одессе на "огороде"

Больше чем игра "Ворсклы" может разочаровать разве что газон в Одессе. У команд Первой и Второй лиги поле находится в гораздо лучшем состоянии.

Вид поля стадиона "Черноморец" на матче с "Динамо" (фото: Tribuna.com)

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Также на этой игре удивил стартовый состав "Динамо". Главный тренер киевлян Хацкевич обратился к радикальной ротации. В старте вышло только два игрока, которые могут считаться основными – вратарь Бойко и полузащитник Цыганков. Также со старта еще выходили Шабанов и Че Че. Вместе с тем за "Динамо" дебютировал Сидклей, в старте вышел Русин, а Супряга – на замену во втором тайме.



Не меньше удивил и "Черноморец". Команда за первый тайм не нанесла ни одного удара по воротам соперника ("Динамо" – лишь один удар в створ ворот). Зато во втором тайме "перестреляла" гостей. Правда забить удалось лишь один раз, когда Грачев отличился после подачи с углового. А до этого за киевлян забил Русин. Хотя в конце именно "моряки" имели шанс выйти вперед и выиграть этот матч, но не сумели реализовать выход на ворота Бойко.



Поэтому, если Хацкевич хотел дать отдохнуть основным игрокам перед матчем с "Аяксом", то ему это удалось (хотя Цыганков играл со старта, а Вербичи пришлось выпускать сразу после перерыва). Но это привело к тому, что его команда потеряла очки. К примеру, "Аякс" свой матч чемпионата выиграл с разгромным счетом и еще в воскресенье, 26 августа, прибыл в Киев.

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Воскресенье. Футбол не для телезрителей?

Здесь хотелось бы отойти от просто счетов и обратить внимание на тот факт, что три воскреснья матчи назначили на одно время – 19:30. Это матчи "Заря" – "Десна", "Карпаты" – "Арсенал-Киев" и "Мариуполь" – "Львов". Хорошо, что все три транслировали. И вот возникает вопрос – а для чего такое делать? В Украине настолько популярны футбольные трансляции, что каналы ставят на одно время, чтобы отбить зрителей у конкурентов? Будем откровенны, футбол у нас смотрят и на стадион ходят почти одни и те же люди (если не учитывать топ-матчи), которые посмотрели бы две игры. Поэтому болельщики охотно посмотрели бы три матча в разное время (ну только два из них – в 17:00 и 19:30). А так зрителей оставили фактически без выбора – лишь один матч. И кого выбирать? Рейтинги каналов от такого точно не выросли. А сами матчи закончились с довольно неожиданными счетам.



Так, в Германии пять матчей в субботу начинаются одновременно – в 16:30. И в Италии и Англии большинство матчей накладываются. Но и мы не эти страны с их культурой боления. И такая ситуация ее не улучшит.

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Потеря "Зари" перед поездкой в Германию

Среди недели "Заря" провела довольно тяжелый матч против немецкого "СБ Лейпциг". Тяжелым его сделал не только мощный соперник, но и игрок луганчан Леднев, который получил красную карточку уже на шестнадцатой минуте. Но и тогда "Заря" сумела выстоять и сыграть вничью 0:0.

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И на матч против "Десны" Леднев вышел в старте. Хотя Вернидуб обратился к ротации, выпустив сразу шесть свежих игроков. Но несмотря на то, что Богдан почти всю игру квалификации Лиги Европы пропустил, то можно считать, что он не слишком устал.



Но как и в случае "Динамо", ротация не пошла на пользу "Зари". "Северяне" довольно неплохо смотрелись против соперника. И кроме двух забитых голов, могли забивать и еще. У "Зари" же таких моментов за весь матч не было (ни одного удара в створ ворот соперника). Но это не помешало "Заре" остаться в топ-5 чемпионата.

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"Был хороший контроль с нашей стороны. Мы владели мячом, но завершающих ударов было мало. Это будет уроком на будущее. Сейчас нужно восстановиться и провести в четверг важную игру. "Лейпциг" тоже уступил в Бундеслиге и будет злым. Нелегкая будет игра", – заявил после матча тренер "Зари" Вернидуб.



Поэтому после такого матча у "Зари" и "Динамо" хочется спросить только одно: надеемся, футболисты хорошо отдохнули, чтобы победить в Лиге чемпионов и Лиге Европы (здесь без сарказма).

Первая победа киевского "Арсенала"

До матча с "Карпатами" "Арсенал-Киев" в УПЛ забил всего два гола. Команда за пять туров получила лишь одно очко. Все изменилось после игры во Львове – сразу два забитых гола и победа в УПЛ. Да еще и на выезде.

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При предыдущем тренере Бойчишина "Карпаты" хорошо играли в первом тайме, зато полностью проваливались во втором тайме. Зато с новым наставником "зелено-белые" неудачно играют в первом тайме, и добавляют уже после перерыва. Так было в матче против "Десны" в Чернигове. Однако тогда они сумели отыграть два пропущенных гола. В матче против "Арсенала" "Карпаты" снова пропустили дважды еще в первом тайме. Но на этот раз отыграться не удалось. Хотя возможность была – Карраскаль не реализовал пенальти.



Стоит добавить, что этот матч состоялся под знаком памяти погибшим. На днях у капитана "Карпат" Артема Федецкого умер отец. Поэтому участия в матче он не принимал, а на игру футболисты вышли с баннером "Федецкий, мы с тобой". А тренер "Арсенал-Киев" Раванелли эту победу посвятил другу, у которого в это день в автокатастрофе погиб сын.

Боевой "Мариуполь" и "Львов"

Третьим матчем воскресенья стала игра "Мариуполя" и "Львова". Игроки львовской команды накануне встретились с морскими пехотинцами, которые воюют на Донбассе. Без подарков не обошлось.



Игра же оказалась довольно насыщенной на события. Однако если не принимать во внимание перерыв, голы были забиты в промежутке 15 минут. И каждый раз вперед выходил "Львов", а "Мариуполь" отыгрывался. Хотя первый гол зрители на трибунах могли увидеть, еще в начале матча, но Бруно не реализовал пенальти.

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Стоит отметить, что распределение очков одной из команд особой ощутимости разницы не принес. Команды, остаются на дне турнирной таблицы – "Мариуполь" 11-й, а "Львов" – 9-й. При этом одинаковое количество очков с азовцами имеет "Арсенал" – по четыре, а "Львов" обошел "Карпаты" (у обоих по пять очков) благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.

Гол тура

Из забитых 20 голов было из чего выбирать. И многие из них были достойными – и комбинации "Шахтера", и ответ от "Олимпика", очередной гол Русина, дебютный гол Эрбес или штрафной от Ореховского. И на первое место попадает гол Старого в ворота "Зари".

Неудачники тура

В одном из предварительных итогов "досталось" болельщикам "Александрии", за то, что их так мало ходит на матчи. На игре против "Ворсклы" их было намного больше – 2260 человек. Но на этот раз хуже чем они поступили львовяне – 1525 человек на стадионе "Украина". Неужели всех распугал дождь, который начался еще перед матчем? Или с выходных во Львов не успели вернуться? "Олимпик" на матче против "Шахтера" собрал почти втрое больше – 4230. Даже на "Зарю", которую в Запорожье раскритиковали за дорогие билеты на еврокубки, пришло 2228 зрителей.

Вместо итогов

Тур выдался на славу. Со своими позитивами (20 забитых голов), так и негативами (о которых было расписано достаточно). Вряд ли какой-то матч можно назвать скучным. Но хотелось бы отметить и задать несколько вопросов:



"Александрия" победила и дальше среди лидеров. Сколько продлится ее серия?



"Ворскла" все больше разочаровывает. А команде играть в Лиге Европы.



Первая победа "Арсенала". Последствия работы Раванелли или провал "Карпат"?



Сумеет ли "Мариуполь" улучшить положение в турнирной таблице после вылета из Лиги Европы?



Кто в конце сезона финиширует выше – "Карпаты" или "Львов"?



"Черноморец" показал характер в матче с "Динамо". Команда, которая могла не сыграть в УПЛ в этом сезоне, теперь на четвертом месте.



"Динамо" и "Заря" прибегли к ротации и прогадали. Поможет ли это командам в еврокубках?

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Результаты матчей

Олимпик – Шахтер 2:5

Голы: Г. Пасич, 18, Данченко (авт.), 77 – Марлос, 10, Мораес, 17, 32, 75, Степаненко, 41

Александрия – Ворскла 2:0

Голы: Банада, 14, 17

Черноморец – Динамо 1:1

Голы: Грачов, 84 – Русин, 59

Заря – Десна 0:2

Голы: Старенький, 11, Безбородько, 73

Карпаты – Арсенал-Киев 1:2

Голы: Эрбес, 55 – Ореховский, 27, Гринь, 40

Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52 ("Карпаты")

Мариуполь – Львов 2:2

Голы: Пихальонок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45+2, Бруно, 51

Нереализованный пенальти: Бруно, 7