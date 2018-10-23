Разгромы от "Донбасса", "Днепра" и "Кременчуга": обзор 11 тура УХЛ

21 октября завершился одиннадцатый тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Донбасс" уверенно обыграл "Ледяных Волков", "Кременчуг" в Харькове разгромил МХК "Динамо", а "Днепр" на классе обыграл "Белый Барс".

"Донбасс" – "Ледяные Волки" 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)

Тур стартовал в Дружковке, где встретились действующий чемпион Украины и киевская команда. В этой встрече явным фаворитом были дончане, и они сполна смогли доказать свое превосходство.

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С самого начала встречи дончане захватили игровое преимущество и просто не позволяли противнику организовывать полноценные атаки на свои ворота, но команде Николая Сидорова все же удалось трижды поразить ворота Богдана Дьяченко. А накал страстей на площадке и попутно взрывающиеся драки только придавали остроты этому поединку.

Как мы уже говорили ранее, киевскую команду заметно отличает именно боевой характер, который заставляет понервничать как лидеров, так и аутсайдеров чемпионата.

МХК "Динамо" – "Кременчуг" 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

В Харькове кременчужане уверенно обыграли харьковский клуб и смогли закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. Да и по ходу всего матча именно команда из Кременчуга владела явным преимуществом, чем не уставала пользоваться все 60 минут встречи.

Только первую половину первого периода команды играли на уровне, а потом, после трех пропущенных шайб, харьковчане "посыпались" и были вынуждены играть роль догоняющих. "Кременчуг", в свою очередь, только наращивал свой прессинг и не позволял противнику атаковать ворота Никиты Гордюшина.

Стоит отметить, что эта победа стала десятой подряд для кременчугского клуба и они на кураже продолжают зарабатывать результативные баллы, даже не думая останавливаться на достигнутом.

"Белый Барс" – "Днепр" 1:5 (0:4; 0:1; 1:0)

Тур в Белой Церкви закрыли лидер и аутсайдер текущего розыгрыша УХЛ "Днепр" и "Белый Барс", в котором херсонцы на классе обыграли своего противника, не оставив ему шанса отыграться.

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Результат встречи дебютанты чемпионата решили еще на старте первого периода, отправив в ворота Никиты Пеленского сразу три шайбы. А дальше, как и в случае с матчем между кременчугским и харьковским клубами, белоцерковцы "поплыли" и полностью отдали противнику игровое преимущество.

Очень серьезный ход набрали подопечные Дмитрия Пидгурского и не устают доказывать, что команда была создана для того, чтобы побеждать. А белоцерковский клуб выдал очень неоднозначный старт сезона и сейчас им нужно собираться с силами, чтобы противостоять уверенным лидерам чемпионата.

Турнирная таблица УПЛ после 11 туров:

Напомним, что двенадцатый тур Украинской хоккейной лиги пройдет уже 24 и 25 октября. 24 октября сначала в 17:00 в Киеве встретятся "Ледяные Волки" и "Белый Барс", а затем в 18:30 "Кременчуг" примет "Днепр". 25 октября в 18:30 тур в Дружковке закроют "Донбасс" и МХК "Динамо".

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