Разгромы от "Шахтера" и "Динамо", "Александрия" неожиданно проигрывает дома: итоги 18-го тура

Последний тур УПЛ в 2018 году подарил немало неожиданностей. И повлиял на места в турнирной таблице. Не обошлось и без красивых голов и разгромных счетов.

"Шахтер" уходит на перерыв лидером

Донецкий "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов, свою игру в чемпионате, традиционно, сыграл еще в пятницу. На этот раз "горняки" приехали в гости к "Мариуполю". Несмотря на итоговый результат, легким этот матч для гостей не был. Азовская команда играла с довольно насыщенной защитой со ставкой на контратаки. И это давало результат. Но до первого пропущенного гола. Уже через восемь минут после удара Степаненко счет на табло был 0:3. При этом Мораес забил свой 14-й гол за "Шахтер" в УПЛ.

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"Шахтер" уверенно побеждает и готовится к решающему матчу в Лиге чемпионов против "Лиона". "Мариуполь" же выпал из топ-6.

Возвращение тура №1

В этом матче за "Шахтер" сыграл Марлос. Игрок национальной сборной Украины вышел на замену уже на 18-й минуте, заменив Дентиньо, который получил травму. Сам Марлос возвращение отметил забитым голом.

Стоит отметить, что Марлос был вне футбола почти два месяца – последний раз он играл еще 18 октября в матче против "Десны" в чемпионате Украины.

"Динамо" берет реванш у "Карпат"

Матч во Львове для "Динамо" был попыткой взять реванш. "Карпаты" в Киеве обыграли столичную команду не только по счету, но и по игре, нанеся одно из самых чувствительных поражений.

Начало матча не прогнозировало разгром. И только "дикий нефарт" игроков "Карпат" в этом матче не позволил им забить гол в ворота "Динамо". Хотя и сами игроки "зелено-белых" теряли возможности (Карраскаль, который не реализовал выход один на один). Зато почти все у игроков "Динамо" залетало (один раз штанга спасла после удара Шапаренко).

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Как итог – победа "Динамо", которая впоследствии вернула их на второе место (благодаря другой команде из Львова). "Карпаты" же в дальнейшем не могут выиграть дома – шестое поражение подряд.

"Заря" громит "Арсенал"

Луганская "Заря" к концу года набрала отличный ход – четыре победы в пяти матчах. И только одна ничья в матче с "Олимпиком". Благодаря этому – четвертое место перед перерывом.

На этот раз луганчане победили "Арсенал", который никак не может выйти из пике. Сделали это с размахом – в ворота "канониров" влетело три гола. Хотя и гости могли забивать, но "пробить" Луиса Фелипе так и не сумели. Поэтому они и дальше последние.

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Стоит отметить, что это был 250-й матч для Юрия Вернидуба во главе "Зари".

Возвращение тура №2

В этом матче произошло еще одно знаковое возвращение – защитник Никита Каменюка сыграл за "Зарю". Футболист не выходил на поле еще с 26 августа, когда в последний раз сыграл против "Десны". И тоже свое возвращение отметил забитым голом. После которого просто упал на газон от радости.

"Черноморец": опять домашнее поражение

Еще одна команда, которая никак не может выйти из пике – одесский "Черноморец". На этот раз матч моряков против полтавской "Ворсклы" состоялся со зрителями на трибунах (кто не помнит, то предыдущий домашний матч руководство одесского клуба решило провести без зрителей).

"Ворскла" победила. Все благодаря единственному голу еще в начале встречи. Но полтавская команда и в дальнейшем пятая.

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Баннер тура

На этом матче фанаты одесского "Черноморца" вывесили два баннера. На одном – названия двух катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые захватила Россия вблизи Керченского пролива. На еще одном – надпись "Кремль, покайся!".

Баннер на матче "Черноморца"

Стоит отметить, что после матча полиция задержала болельщиков одесского клуба. Волонтеры утверждают, что за баннер. В полиции уверяют – что из-за пиротехники.

Единственная ничья тура

Единственным матчем в этом туре, который закончился вничью, стала игра "Олимпика" против "Десны". Пришло на нее взглянуть лишь 330 человек. На стадион, который вмещает почти 17 тысяч зрителей.

Те, кто пришли, увидели борьбу и два забитых гола. Ничья, которая в пользу "Десны", ведь позволила черниговской команде остаться в топ-6. "Олимпик" же не может выиграть в восьмом матче подряд (четыре ничьи и четыре поражения).

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"Александрия" сенсационно проигрывает

Закрывал тур матч "Александрии" против "Львова". До этого александрийцы на своем поле уступили лишь однажды – "Шахтеру", и один раз сыграли вничью – с "Десной". Но и "Львов" на выезде проиграл тоже только один раз – "Ворскле". И именно гости продолжили свою успешную серию. Все благодаря Владимиру Адамюку. Защитник в этом матче оформил дубль. И принес довольно сенсационную победу "Львову".

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"Александрия" же опустились на третье место после этого поражения. "Львов" приблизился на расстояние в одно очко к топ-6.

Топ-3 гола тура

В шести матчах 18-го тура было забито 16 голов. А три матча закончились разгромами. Поэтому и красивых голов было немало. Предлагаем вам топ-3 голов тура.

Степаненко в ворота "Мариуполя"

"Шахтер" долго не мог забить в ворота "Мариуполя". Пока за дело не взялся Тарас Степаненко. Полузащитник пробил в падении через себя. Получилось эффектно и эффективно.

Цыганков со штрафного "Карпатам"

Первый гол "Карпатам" Виктор Цыганков забил со штрафного. Получилось довольно зрелищно. Кроме того, этот гол похож на тот, который в свое время "карпатовец" Мякушко забивал в ворота того же "Динамо" – то же расстояние, те же ворота, те же соперники. Вот только счет другой.

Второй гол Адамюка в ворота "Александрии"

Защитник "Львова" в матче против "Александрии" оформил дубль. Для защитников это довольно редкое явление (как и для нападающих в украинском футболе). И если первый гол – это после подачи с углового, то второй гол игрок забил как заправочный форвард – принял пас из глубины поля, сбросил себе под удар и мощно пробил.

Разочарование тура

Не обошлось и без этого. Им стало состояние газона на стадионе "Ника" в Александрии. Да, зима, снег. Но это не газон для матчей УПЛ.

Местами вместо газона на стадионе "Ника" было болото

Герои тура

Их сразу два. Первый – это Цыганков, который оформил хет-трик в матче против "Карпат". Учитывая, что в игроке "Динамо" есть заинтересованность европейских клубов, вполне вероятно, что уже зимой игрок переберется в другой клуб. Поэтому это могут быть его последние голы в чемпионате Украины.

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Адамюк. Здесь все понятно – дубль, который принес победу "Львову" на выезде. Вряд ли стоит чего-то большего ожидать от защитника. Хотя и пропущенный гол – частично на его совести.

Результаты 18-го тура

Мариуполь – Шахтер 0:3

Голы: Степаненко, 62, Мораес, 64, Марлос, 70

Карпаты – Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 28, 49, 90+2, Шапаренко, 89

Заря – Арсенал-Киев 3:0

Голы: Караваев, 36 (пен.), Громов, 51, Каменюка, 80

Олимпик – Десна 1:1

Голы: Пасич, 60 – Фаворов, 63

Черноморец – Ворскла 0:1

Гол: Чижов, 4

Александрия – Львов 1:2

Голы: Шендрик, 84 – Адамюк, 2, 30

Чемпионат Украины берет паузу до 23 февраля 2019 года.